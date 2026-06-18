Nacionales
Pronostican lluvias y actividad eléctrica para este jueves en El Salvador
El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana de este día, con probabilidad de lluvias en la costa oriental, específicamente en el departamento de Usulután, durante las primeras horas. En el resto del territorio nacional no se prevén precipitaciones en ese período.
Para la tarde, se esperan lluvias y actividad eléctrica de forma puntual en la cadena montañosa del norte, principalmente en los departamentos de Chalatenango y Cabañas, así como en la cordillera volcánica, con sistemas organizados en la cordillera Apaneca-Ilamatepec.
Durante la noche, las condiciones de inestabilidad continuarán con lluvias y actividad eléctrica en la cadena montañosa norte, abarcando Chalatenango, Cabañas y Morazán, además de la zona oriental del país, en sectores de La Unión, Morazán y San Miguel.
El viento ingresará del noreste y sureste con velocidades entre 8 y 18 kilómetros por hora, mientras que se prevén brisas de hasta 30 kilómetros por hora.
Las autoridades meteorológicas indicaron que el ambiente será cálido durante la tarde y fresco en horas de la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo de viento del este y una leve influencia de una onda tropical, factores que favorecerán el desarrollo de algunas lluvias y actividad eléctrica en distintos puntos del país.
Nacionales
PNC destaca un nuevo día sin homicidios en el país
Según datos compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC), el miércoles 17 de junio finalizó con cero homicidios registrados en todo el país.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante junio se contabilizan 15 días sin asesinatos. Esta cifra se suma a los 26 días sin homicidios reportados en mayo, las 27 jornadas con cero asesinatos registradas al cierre de abril, los 23 días sin muertes violentas de marzo, los 24 días de febrero y las 27 jornadas sin homicidios registradas durante enero.
Las autoridades detallaron que, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, se acumulan 1,130 días sin homicidios en el territorio nacional. Asimismo, en lo que va de 2026 se han registrado 142 jornadas sin muertes violentas.
Según las autoridades, estos resultados son atribuidos a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente hasta la fecha en el país.
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VIDEO | Denuncian a conductor de la ruta 4T por manipular su celular mientras conducía
Usuarios del transporte colectivo de la ruta 4T expresaron su descontento luego de que el conductor de una unidad fuera captado manipulando su teléfono celular mientras se encontraba al volante.
Según la denuncia, esta conducta puso en riesgo la seguridad de los pasajeros y de los demás usuarios de la vía.
Los denunciantes señalaron que el conductor utilizó el dispositivo móvil desde que salió de las inmediaciones del Parque Infantil, en San Salvador, sin apartar la atención de la pantalla del teléfono durante el recorrido.
Ante esta situación, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen este tipo de conductas, al considerar que representan un peligro para quienes utilizan el transporte colectivo.
Nacionales
Joven motociclista muere tras impactar contra un microbús estacionado
Un hombre de 24 años falleció tras sufrir un accidente de tránsito sobre la carretera al Puerto de La Libertad, informaron cuerpos de socorro.
De acuerdo con la información proporcionada, la víctima se conducía en una motocicleta cuando impactó contra un microbús que se encontraba estacionado a un costado de la carretera.
Al lugar acudieron elementos del Sistema de Emergencias Médicas y de Comandos de Salvamento, quienes intentaron auxiliar al motociclista; sin embargo, al momento de su evaluación ya no presentaba signos vitales.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían revelado la identidad del fallecido.