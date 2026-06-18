Ghana derrota a Panamá sobre el final en su debut mundialista

Foto: Cortesía

Inglaterra debutó con victoria en el Mundial 2026 tras imponerse 4-2 a Croacia en un partido disputado en el Estadio de Texas. La selección inglesa, considerada una de las favoritas para llegar lejos en el torneo por la calidad de su plantilla, superó a un rival con amplia experiencia en competiciones internacionales, luego de que Croacia alcanzara una final y dos semifinales en los últimos 28 años.

Los ingleses tomaron la iniciativa desde el comienzo del encuentro y provocaron una infracción dentro del área. Luka Modric cometió una falta sobre el extremo Noni Madueke, lo que derivó en un penalti que Harry Kane convirtió en gol desde los 12 pasos, aunque tuvo que repetir el cobro debido a una infracción posicional del guardameta Dominik Livakovic.

Croacia reaccionó y logró empatar el encuentro gracias a un potente remate de Martin Baturina, quien estableció el 1-1 en el primer compromiso del grupo.

La respuesta inglesa llegó nuevamente por medio de Harry Kane. El delantero anotó de cabeza tras un saque de esquina y posteriormente volvió a marcar al minuto 42, cuando superó a la defensa croata para colocar el 2-1.

Sin embargo, los croatas no bajaron los brazos y encontraron el empate antes del descanso. En el tiempo agregado de la primera mitad, Petar Musa culminó una destacada jugada ofensiva y envió el balón al fondo de la portería defendida por Jordan Pickford para decretar el 2-2 al minuto 45+5.

La segunda mitad comenzó de forma favorable para Inglaterra. Apenas al minuto 47, Jude Bellingham aprovechó una desatención defensiva de Croacia para devolver la ventaja a su selección con el 3-2.

Durante el resto del encuentro, Inglaterra buscó ampliar la diferencia en el marcador, pero la defensa croata, las intervenciones de Livakovic y algunas acciones de fortuna evitaron nuevas anotaciones para el equipo dirigido por Thomas Tuchel.

Finalmente, la insistencia inglesa dio resultado al minuto 85, cuando Marcus Rashford, que había ingresado desde el banquillo al minuto 72, anotó el cuarto gol tras una acción por la banda izquierda.

Con este resultado, Inglaterra cumplió en su presentación mundialista y dio un golpe de autoridad al derrotar a una Croacia que no logró contener el talento de una de las plantillas más destacadas del torneo.

De manera provisional, Inglaterra se coloca al frente del Grupo L, a la espera del encuentro entre Ghana y Panamá, que también debutan en la competición en Toronto, Canadá.

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