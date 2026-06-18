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Ghana derrota a Panamá sobre el final en su debut mundialista
La participación de Panamá, último representante de Concacaf que aún no había debutado en la Copa del Mundo 2026, comenzó con una derrota por 1-0 ante Ghana en un encuentro disputado bajo la lluvia en el estadio de Toronto.
Durante la primera mitad, los canaleros mostraron sus mejores momentos ofensivos. Cecilio Waterman lideró el ataque panameño, respaldado por José Luis Rodríguez y Édgar Bárcenas. Sin embargo, las oportunidades de peligro generadas no pudieron concretarse debido a la falta de precisión en los metros finales.
Por su parte, Ghana presentó una propuesta más conservadora que la mostrada por otras selecciones africanas en sus respectivos debuts, limitando considerablemente sus incursiones ofensivas durante los primeros 45 minutos.
En la segunda parte, el conjunto africano adelantó ligeramente sus líneas y buscó que Antoine Semenyo, jugador del Manchester City, asumiera la generación de juego. No obstante, Panamá mantuvo un bloque defensivo compacto que dificultó la circulación ofensiva de su rival.
Ante la falta de profundidad en ataque, el entrenador danés Thomas Christiansen recurrió al ingreso del delantero Ismael Díaz. Sin embargo, su participación estuvo centrada principalmente en la presión alta, mientras permanecía como único referente ofensivo, sin que las ocasiones claras de gol llegaran para los panameños.
En los minutos finales, Ghana recuperó el control del partido y logró replegar a Panamá en su propio campo. A pesar de ello, la sensación de peligro seguía siendo limitada, especialmente tras la salida de Jordan Ayew, delantero de referencia del conjunto africano.
Cuando todo parecía encaminado a un empate, Ghana encontró la diferencia en el tiempo agregado. Al minuto 90+5, una acción de velocidad por la banda izquierda superó la resistencia defensiva panameña. Dentro del área chica apareció Caleb Yirenkyi, quien definió con suavidad para marcar el único gol del encuentro y sellar la victoria africana.
Con este resultado, Ghana suma tres puntos y mantiene una leve esperanza de aspirar a ubicarse entre los mejores terceros del torneo, aunque necesitará incrementar su cuota goleadora para contar con un criterio de desempate más favorable.
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Inglaterra supera a Croacia en un intenso duelo en su debut mundialista
Foto: Cortesía
Inglaterra debutó con victoria en el Mundial 2026 tras imponerse 4-2 a Croacia en un partido disputado en el Estadio de Texas. La selección inglesa, considerada una de las favoritas para llegar lejos en el torneo por la calidad de su plantilla, superó a un rival con amplia experiencia en competiciones internacionales, luego de que Croacia alcanzara una final y dos semifinales en los últimos 28 años.
Los ingleses tomaron la iniciativa desde el comienzo del encuentro y provocaron una infracción dentro del área. Luka Modric cometió una falta sobre el extremo Noni Madueke, lo que derivó en un penalti que Harry Kane convirtió en gol desde los 12 pasos, aunque tuvo que repetir el cobro debido a una infracción posicional del guardameta Dominik Livakovic.
Croacia reaccionó y logró empatar el encuentro gracias a un potente remate de Martin Baturina, quien estableció el 1-1 en el primer compromiso del grupo.
La respuesta inglesa llegó nuevamente por medio de Harry Kane. El delantero anotó de cabeza tras un saque de esquina y posteriormente volvió a marcar al minuto 42, cuando superó a la defensa croata para colocar el 2-1.
Sin embargo, los croatas no bajaron los brazos y encontraron el empate antes del descanso. En el tiempo agregado de la primera mitad, Petar Musa culminó una destacada jugada ofensiva y envió el balón al fondo de la portería defendida por Jordan Pickford para decretar el 2-2 al minuto 45+5.
La segunda mitad comenzó de forma favorable para Inglaterra. Apenas al minuto 47, Jude Bellingham aprovechó una desatención defensiva de Croacia para devolver la ventaja a su selección con el 3-2.
Durante el resto del encuentro, Inglaterra buscó ampliar la diferencia en el marcador, pero la defensa croata, las intervenciones de Livakovic y algunas acciones de fortuna evitaron nuevas anotaciones para el equipo dirigido por Thomas Tuchel.
Finalmente, la insistencia inglesa dio resultado al minuto 85, cuando Marcus Rashford, que había ingresado desde el banquillo al minuto 72, anotó el cuarto gol tras una acción por la banda izquierda.
Con este resultado, Inglaterra cumplió en su presentación mundialista y dio un golpe de autoridad al derrotar a una Croacia que no logró contener el talento de una de las plantillas más destacadas del torneo.
De manera provisional, Inglaterra se coloca al frente del Grupo L, a la espera del encuentro entre Ghana y Panamá, que también debutan en la competición en Toronto, Canadá.
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Portugal deja escapar la victoria y empata 1-1 ante RD Congo
Portugal y la República Democrática del Congo empataron 1-1 este miércoles en Houston, durante el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.
El conjunto portugués se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un cabezazo de Joao Neves al minuto 6, resultado que parecía encaminar el encuentro a favor de la escuadra europea.
Sin embargo, la República Democrática del Congo reaccionó y consiguió la igualdad en el tiempo añadido de la primera mitad. Yoane Wissa anotó de cabeza al minuto 45+5 para establecer el 1-1 definitivo.
El tanto de Wissa representó además el primer gol de la República Democrática del Congo en una Copa del Mundo.
Durante el encuentro disputado en el Houston Stadium, Portugal mostró dificultades para desarrollar un juego fluido. Joao Neves, autor del gol portugués, tuvo poca incidencia posterior en el partido, mientras que Bruno Fernandes no logró destacar y Cristiano Ronaldo permaneció marcado durante gran parte del compromiso.
Por su parte, los Leopardos aprovecharon sus oportunidades con un planteamiento basado en la velocidad, el juego vertical y el trabajo colectivo, características que había anticipado su entrenador, Sébastien Desabre.
Tras este resultado, Portugal volverá a jugar el 23 de junio en Houston frente a Uzbekistán. Mientras tanto, la República Democrática del Congo viajará a Guadalajara para enfrentarse a Colombia.
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Argentina arranca con fuerza el Mundial tras vencer 3-0 a Argelia
Lionel Andrés Messi fue la gran figura en el debut de Argentina en la Copa del Mundo 2026 al marcar los tres goles con los que la Albiceleste venció 3-0 a Argelia.
Las tres anotaciones no solo le dieron a Argentina sus primeros tres puntos en el torneo, sino que también permitieron a Messi alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, ambos con 16 tantos.
Argentina dominó el encuentro ante una selección argelina que ofreció poca resistencia y permitió que el conjunto sudamericano manejara el balón con comodidad.
La primera anotación llegó al minuto 17. Messi recibió un balón en la media luna del área, perfiló su pierna izquierda y sacó un disparo que, pese a ser tocado por el guardameta Luca Zidane, terminó en el fondo de la red.
A lo largo del encuentro, el capitán argentino destacó por su influencia en el juego ofensivo y su capacidad para generar oportunidades para sus compañeros.
En la segunda mitad amplió la ventaja. Al minuto 60, aprovechó un rechazo defectuoso de Zidane para definir con suavidad y marcar el segundo tanto de la noche.
El triplete se completó al minuto 76, cuando recibió un balón en los linderos del área y sacó un potente disparo de zurda colocado al fondo de la portería.
Con este resultado, Argentina se coloca como líder de su grupo y Messi queda a las puertas de convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Además, el argentino se convirtió en el primer futbolista en disputar seis ediciones del Mundial: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.