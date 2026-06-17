Inglaterra supera a Croacia en un intenso duelo en su debut mundialista

Foto: Cortesía

Noruega inició con victoria su participación en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 al imponerse 4-1 sobre Irak, en un encuentro donde el conjunto escandinavo tuvo que enfrentar la presión de un rival que complicó varios tramos del partido.

Durante los primeros minutos, Erling Haaland fue el jugador más activo en el ataque noruego, aunque recibió pocos balones debido a la presión alta ejercida por Irak, que en varias ocasiones logró dificultar la salida del conjunto europeo.

El primer gol del encuentro llegó al minuto 29. La jugada se originó en un contragolpe desde media cancha que se desarrolló por la banda izquierda. Antonio Nusa envió un centro raso al área, donde Haaland apareció en el área pequeña para lanzarse al balón y enviarlo al fondo de la red.

La anotación representó el primer gol de Noruega en una Copa del Mundo. Sin embargo, Irak mantuvo el orden defensivo y logró reducir los espacios para los escandinavos.

La igualdad llegó al minuto 39, cuando Aymen Hussein aprovechó un centro para superar a la defensa noruega y conectar un cabezazo que significó el 1-1.

La respuesta de Noruega fue inmediata. Al minuto 43, el guardameta Jalal Hasan intentó despejar un balón devuelto por su compañero Zaid Tahseen, pero se encontró con la presión de Haaland, quien aprovechó el rebote para marcar el segundo gol del partido.

Antes del descanso, Irak estuvo cerca de igualar nuevamente el marcador, pero un disparo desde los linderos del área pasó apenas por encima del travesaño.

En la segunda mitad, ambas selecciones buscaron mantener la circulación del balón, aunque Noruega conservó el control del encuentro y defendió la ventaja obtenida.

El tercer tanto llegó al minuto 77 en una jugada de tiro de esquina. Leo Skiri Østigård aprovechó su estatura para imponerse en el área y marcar de cabeza.

Cuando el partido llegaba a su fin, Kristian Thorstvedt anotó también de cabeza el cuarto gol noruego en la última acción del encuentro.

Con este resultado, Noruega se ubica en el liderato del grupo I gracias a una mejor diferencia de goles que Francia.

Además, Erling Haaland amplió su registro goleador con la selección nacional al alcanzar 57 goles en 51 partidos disputados. El delantero también quedó registrado como el autor del primer gol de Noruega en una Copa del Mundo y continúa consolidándose como el principal referente ofensivo de su país.

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