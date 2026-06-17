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Inglaterra supera a Croacia en un intenso duelo en su debut mundialista
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Finalizó el partido en el estadio de Dallas, Texas. En un emocionante duelo Inglaterra sacó una solvente y prometedora victoria en su debut ante Croacia, que le jugó de tú a tú casi la mayor parte del partido.
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Portugal deja escapar la victoria y empata 1-1 ante RD Congo
Portugal y la República Democrática del Congo empataron 1-1 este miércoles en Houston, durante el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.
El conjunto portugués se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un cabezazo de Joao Neves al minuto 6, resultado que parecía encaminar el encuentro a favor de la escuadra europea.
Sin embargo, la República Democrática del Congo reaccionó y consiguió la igualdad en el tiempo añadido de la primera mitad. Yoane Wissa anotó de cabeza al minuto 45+5 para establecer el 1-1 definitivo.
El tanto de Wissa representó además el primer gol de la República Democrática del Congo en una Copa del Mundo.
Durante el encuentro disputado en el Houston Stadium, Portugal mostró dificultades para desarrollar un juego fluido. Joao Neves, autor del gol portugués, tuvo poca incidencia posterior en el partido, mientras que Bruno Fernandes no logró destacar y Cristiano Ronaldo permaneció marcado durante gran parte del compromiso.
Por su parte, los Leopardos aprovecharon sus oportunidades con un planteamiento basado en la velocidad, el juego vertical y el trabajo colectivo, características que había anticipado su entrenador, Sébastien Desabre.
Tras este resultado, Portugal volverá a jugar el 23 de junio en Houston frente a Uzbekistán. Mientras tanto, la República Democrática del Congo viajará a Guadalajara para enfrentarse a Colombia.
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Argentina arranca con fuerza el Mundial tras vencer 3-0 a Argelia
Lionel Andrés Messi fue la gran figura en el debut de Argentina en la Copa del Mundo 2026 al marcar los tres goles con los que la Albiceleste venció 3-0 a Argelia.
Las tres anotaciones no solo le dieron a Argentina sus primeros tres puntos en el torneo, sino que también permitieron a Messi alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, ambos con 16 tantos.
Argentina dominó el encuentro ante una selección argelina que ofreció poca resistencia y permitió que el conjunto sudamericano manejara el balón con comodidad.
La primera anotación llegó al minuto 17. Messi recibió un balón en la media luna del área, perfiló su pierna izquierda y sacó un disparo que, pese a ser tocado por el guardameta Luca Zidane, terminó en el fondo de la red.
A lo largo del encuentro, el capitán argentino destacó por su influencia en el juego ofensivo y su capacidad para generar oportunidades para sus compañeros.
En la segunda mitad amplió la ventaja. Al minuto 60, aprovechó un rechazo defectuoso de Zidane para definir con suavidad y marcar el segundo tanto de la noche.
El triplete se completó al minuto 76, cuando recibió un balón en los linderos del área y sacó un potente disparo de zurda colocado al fondo de la portería.
Con este resultado, Argentina se coloca como líder de su grupo y Messi queda a las puertas de convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Además, el argentino se convirtió en el primer futbolista en disputar seis ediciones del Mundial: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.
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Noruega debuta con goleada sobre Irak y toma el liderato del grupo I
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Noruega inició con victoria su participación en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 al imponerse 4-1 sobre Irak, en un encuentro donde el conjunto escandinavo tuvo que enfrentar la presión de un rival que complicó varios tramos del partido.
Durante los primeros minutos, Erling Haaland fue el jugador más activo en el ataque noruego, aunque recibió pocos balones debido a la presión alta ejercida por Irak, que en varias ocasiones logró dificultar la salida del conjunto europeo.
El primer gol del encuentro llegó al minuto 29. La jugada se originó en un contragolpe desde media cancha que se desarrolló por la banda izquierda. Antonio Nusa envió un centro raso al área, donde Haaland apareció en el área pequeña para lanzarse al balón y enviarlo al fondo de la red.
La anotación representó el primer gol de Noruega en una Copa del Mundo. Sin embargo, Irak mantuvo el orden defensivo y logró reducir los espacios para los escandinavos.
La igualdad llegó al minuto 39, cuando Aymen Hussein aprovechó un centro para superar a la defensa noruega y conectar un cabezazo que significó el 1-1.
La respuesta de Noruega fue inmediata. Al minuto 43, el guardameta Jalal Hasan intentó despejar un balón devuelto por su compañero Zaid Tahseen, pero se encontró con la presión de Haaland, quien aprovechó el rebote para marcar el segundo gol del partido.
Antes del descanso, Irak estuvo cerca de igualar nuevamente el marcador, pero un disparo desde los linderos del área pasó apenas por encima del travesaño.
En la segunda mitad, ambas selecciones buscaron mantener la circulación del balón, aunque Noruega conservó el control del encuentro y defendió la ventaja obtenida.
El tercer tanto llegó al minuto 77 en una jugada de tiro de esquina. Leo Skiri Østigård aprovechó su estatura para imponerse en el área y marcar de cabeza.
Cuando el partido llegaba a su fin, Kristian Thorstvedt anotó también de cabeza el cuarto gol noruego en la última acción del encuentro.
Con este resultado, Noruega se ubica en el liderato del grupo I gracias a una mejor diferencia de goles que Francia.
Además, Erling Haaland amplió su registro goleador con la selección nacional al alcanzar 57 goles en 51 partidos disputados. El delantero también quedó registrado como el autor del primer gol de Noruega en una Copa del Mundo y continúa consolidándose como el principal referente ofensivo de su país.