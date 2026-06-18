PNC destaca un nuevo día sin homicidios en el país

El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana de este día, con probabilidad de lluvias en la costa oriental, específicamente en el departamento de Usulután, durante las primeras horas. En el resto del territorio nacional no se prevén precipitaciones en ese período.

Para la tarde, se esperan lluvias y actividad eléctrica de forma puntual en la cadena montañosa del norte, principalmente en los departamentos de Chalatenango y Cabañas, así como en la cordillera volcánica, con sistemas organizados en la cordillera Apaneca-Ilamatepec.

Durante la noche, las condiciones de inestabilidad continuarán con lluvias y actividad eléctrica en la cadena montañosa norte, abarcando Chalatenango, Cabañas y Morazán, además de la zona oriental del país, en sectores de La Unión, Morazán y San Miguel.

El viento ingresará del noreste y sureste con velocidades entre 8 y 18 kilómetros por hora, mientras que se prevén brisas de hasta 30 kilómetros por hora.

Las autoridades meteorológicas indicaron que el ambiente será cálido durante la tarde y fresco en horas de la madrugada.

Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo de viento del este y una leve influencia de una onda tropical, factores que favorecerán el desarrollo de algunas lluvias y actividad eléctrica en distintos puntos del país.

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