Sucesos
Motociclista lesionado tras fuerte accidente de tránsito en Chalatenango
Un fuerte accidente de tránsito dejó como resultado un motociclista lesionado este mediodía en el departamento de Chalatenango, de acuerdo con reportes ciudadanos.
El percance ocurrió frente al cementerio municipal y la terminal de buses de la ruta 125, antes de llegar a la entrada a la ciudad de Chalatenango Sur.
Personal de los cuerpos de socorro acudió al lugar para auxiliar a la víctima, quien quedó tendida sobre el pavimento tras el incidente.
Las causas que originaron el accidente serán investigadas por la Policía Nacional Civil (PNC), con el objetivo de determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.
Principal
Motociclista se accidenta cerca del Ingenio Chaparrastique en San Miguel y es auxiliado por autoridades
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en las cercanías del Ingenio Chaparrastique, en San Miguel, cuando un motociclista perdió el control de su vehículo por causas que aún se desconocen y terminó impactando a un costado de la vía. El percance ocurrió antes de llegar al ingenio y generó la inmediata presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes acudieron al lugar para realizar las primeras investigaciones y asegurar la zona.
Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre las circunstancias exactas del accidente ni el estado de salud del lesionado. Las autoridades continúan recabando información en el sitio de los hechos para determinar las posibles causas del percance y el alcance de las lesiones del motociclista.
El hecho se suma a los frecuentes accidentes que involucran motocicletas en las carreteras del oriente del país, donde las autoridades mantienen operativos de control y llaman a la precaución a los conductores.
Sucesos
Dos personas lesionadas tras fuerte accidente de tránsito
Un nuevo percance de tránsito se registró la mañana de este martes en el distrito de Soyapango, donde un motociclista colisionó contra un vehículo particular.
El accidente dejó a dos personas con múltiples laceraciones, quienes fueron atendidas por los equipos de emergencia que acudieron al lugar para brindarles asistencia.
Tras ser valoradas y recibir atención en la zona, ambas personas no requirieron ser trasladadas a un centro asistencial.
Por su parte, autoridades de tránsito se presentaron en el lugar para verificar las circunstancias del accidente y deducir responsabilidades.
Sucesos
Mujer denuncia vehículo estacionado sobre zona peatonal en Ciudad Merliot
Una mujer mostró su descontento luego de que un conductor dejara estacionado su vehículo, placas P921-024, sobre una zona peatonal en Ciudad Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
La situación generó incomodidad al intentar transitar con su bebé por el sector, debido a que el automotor bloqueaba el paso peatonal.
Ante esta situación, optó por fotografiar el vehículo, al considerar que el conductor pudo ocasionar un accidente al impedir el paso por una zona destinada a la circulación segura de peatones.
Ciudadanos de la zona hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que intervengan ante conductores que frecuentemente estacionan sus vehículos en lugares prohibidos.