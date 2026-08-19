Motociclista lesionado tras fuerte accidente de tránsito en Chalatenango

Esta mañana se registró un accidente de tránsito en las cercanías del Ingenio Chaparrastique, en San Miguel, cuando un motociclista perdió el control de su vehículo por causas que aún se desconocen y terminó impactando a un costado de la vía. El percance ocurrió antes de llegar al ingenio y generó la inmediata presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes acudieron al lugar para realizar las primeras investigaciones y asegurar la zona.

Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre las circunstancias exactas del accidente ni el estado de salud del lesionado. Las autoridades continúan recabando información en el sitio de los hechos para determinar las posibles causas del percance y el alcance de las lesiones del motociclista.

El hecho se suma a los frecuentes accidentes que involucran motocicletas en las carreteras del oriente del país, donde las autoridades mantienen operativos de control y llaman a la precaución a los conductores.

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