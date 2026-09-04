Prevén lluvias y tormentas para este viernes en El Salvador

El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participará en la graduación de la V Edición del Diplomado Especializado sobre el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), una iniciativa salvadoreña orientada a fortalecer las capacidades de funcionarios y contribuir a una gestión pública más articulada en materia de integración regional.

🚨 En breve dará inicio la graduación de la V Edición del Diplomado Especializado sobre el Sistema de la Integración Centroamericana. En la actividad participará el Vicepresidente de la República, @fulloa51. 🇸🇻#CronioSV #ElSalvador #Centroamérica #Integración pic.twitter.com/xXd7FBHn12 — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 3, 2026

Desde que el presidente de la República, Nayib Bukele, confió al vicepresidente Ulloa, mediante el Acuerdo Ejecutivo N.° 294, del 24 de agosto de 2020, la misión de liderar los esfuerzos de integración regional, El Salvador ha impulsado una visión orientada a fortalecer la articulación centroamericana.

Esta iniciativa parte de la premisa de que muchos de los desafíos de la región trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas coordinadas entre los Estados.

En este contexto, el Diplomado Especializado constituye una herramienta estratégica para fortalecer las capacidades técnicas, académicas e institucionales de funcionarios y profesionales, especialmente en el conocimiento del funcionamiento, la institucionalidad y el marco jurídico del SICA.

En esta quinta edición, 85 servidores públicos de diferentes países culminan su proceso de formación. A la fecha, se han desarrollado siete ediciones del Diplomado sobre Integración Centroamericana y cinco ediciones del Diplomado Especializado, ampliando la preparación de actores vinculados directamente con la gestión pública y los procesos de integración regional.

Por su parte, el Vicepresidente @fulloa51, motivó a los graduados a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el diplomado para contribuir al desarrollo de la región. pic.twitter.com/IilhQ4wzKg — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 3, 2026

La formación de funcionarios con una comprensión sólida del Sistema de la Integración Centroamericana es considerada fundamental para fortalecer la cooperación entre los Estados, la coordinación regional, el desarrollo político, económico y social, así como la capacidad de respuesta ante desafíos comunes.

La iniciativa busca visibilizar el compromiso de El Salvador con una Centroamérica más articulada, preparada y capaz de transformar la integración regional en acciones concretas en beneficio de sus pueblos.

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