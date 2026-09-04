Nacionales
Prevén lluvias y tormentas para este viernes en El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una disminución gradual de la nubosidad hacia media mañana.
Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica, incluyendo sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), la zona norte y sus alrededores. En estas áreas podrían desarrollarse lluvias y tormentas fuertes.
Durante la noche, el cielo estará nublado, con lluvias en la zona norte de Santa Ana, Chalatenango, Morazán y La Unión. Además, se prevé el desarrollo de tormentas en sectores de la zona oriental, las cuales se desplazarán hacia la zona central y la costa occidental.
El viento será del noreste y sureste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h. Durante las lluvias y tormentas podrían registrarse ráfagas superiores a 35 km/h.
Estas condiciones estarán influenciadas por la presencia de vaguadas a nivel local y el flujo del este.
Nacionales
Sorprenden a joven con cocaína y marihuana en Ilopango
Un menor de 16 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un procedimiento realizado en el reparto Las Cañas, en el distrito de Ilopango, San Salvador Este.
Las autoridades identificaron al detenido como Jeffry A. Rodríguez. Durante el procedimiento, los agentes le incautaron varias porciones de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, una balanza digital y un teléfono celular.
De acuerdo con la información proporcionada por la PNC, el menor será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico.
“Si te involucrás con ilícitos serás capturado”, señaló la Policía Nacional Civil.
Principal
VIDEO | Camión con varillas y tubos de hierro impactó contra una camioneta en el bypass de Usulután
Un camión que transportaba varillas y tubos de hierro y una camioneta particular se vieron involucrados en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido sobre el bypass de Usulután, según reportes de ciudadanos.
Tras el impacto, parte del material que transportaba el camión terminó atravesando la camioneta, provocando daños considerables en el vehículo particular.
Hasta el momento, se desconoce si hay personas lesionadas como consecuencia del accidente. El siniestro también generó un fuerte congestionamiento vehicular en esta arteria.
🚨 Aparatoso accidente en el bypass de Usulután deja una camioneta con daños considerables.
Un camión que transportaba varillas y tubos de hierro y una camioneta particular se vieron involucrados en el percance. Tras el impacto, parte del material terminó atravesando el vehículo… pic.twitter.com/h84NTMhdC1
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 3, 2026
Nacionales
Vicepresidente Ulloa participará en graduación de la V Edición del Diplomado Especializado sobre el SICA
El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participará en la graduación de la V Edición del Diplomado Especializado sobre el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), una iniciativa salvadoreña orientada a fortalecer las capacidades de funcionarios y contribuir a una gestión pública más articulada en materia de integración regional.
🚨 En breve dará inicio la graduación de la V Edición del Diplomado Especializado sobre el Sistema de la Integración Centroamericana.
En la actividad participará el Vicepresidente de la República, @fulloa51. 🇸🇻#CronioSV #ElSalvador #Centroamérica #Integración pic.twitter.com/xXd7FBHn12
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 3, 2026
Desde que el presidente de la República, Nayib Bukele, confió al vicepresidente Ulloa, mediante el Acuerdo Ejecutivo N.° 294, del 24 de agosto de 2020, la misión de liderar los esfuerzos de integración regional, El Salvador ha impulsado una visión orientada a fortalecer la articulación centroamericana.
Esta iniciativa parte de la premisa de que muchos de los desafíos de la región trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas coordinadas entre los Estados.
En este contexto, el Diplomado Especializado constituye una herramienta estratégica para fortalecer las capacidades técnicas, académicas e institucionales de funcionarios y profesionales, especialmente en el conocimiento del funcionamiento, la institucionalidad y el marco jurídico del SICA.
En esta quinta edición, 85 servidores públicos de diferentes países culminan su proceso de formación. A la fecha, se han desarrollado siete ediciones del Diplomado sobre Integración Centroamericana y cinco ediciones del Diplomado Especializado, ampliando la preparación de actores vinculados directamente con la gestión pública y los procesos de integración regional.
Por su parte, el Vicepresidente @fulloa51, motivó a los graduados a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el diplomado para contribuir al desarrollo de la región. pic.twitter.com/IilhQ4wzKg
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 3, 2026
La formación de funcionarios con una comprensión sólida del Sistema de la Integración Centroamericana es considerada fundamental para fortalecer la cooperación entre los Estados, la coordinación regional, el desarrollo político, económico y social, así como la capacidad de respuesta ante desafíos comunes.
La iniciativa busca visibilizar el compromiso de El Salvador con una Centroamérica más articulada, preparada y capaz de transformar la integración regional en acciones concretas en beneficio de sus pueblos.