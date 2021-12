Presidente Nayib Bukele inaugura programa Receto en Chalatenango

Retomado: La Noticia SV

El exfiscal Douglas Meléndez, quien es gravemente señalado de fabricar casos para inculpar a altos funcionarios y empresarios salvadoreños para que fueran procesados por la justicia salvadoreña ha estado protegido por la embajada de los Estados Unidos en el país.

El presidente de la República, Nayib Bukele, informó esta tarde que, durante una reunión que sostuvo con la exencargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Jean Manes, le pidió no procesar a Douglas Meléndez. Manes ha sido fuertemente vinculada de sostener un vínculo con el exfiscal.

“En nuestra última reunión, la exencargada de negocios de EEUU, Jean Manes, me pidió 4 cosas: 1. La liberación de Ernesto Muyshondt. 2. La no reelección del fiscal general Rodolfo Delgado.3. El compromiso no tocar a dos personas: Alfredo Cristiani y Douglas Meléndez.”, difundió el presidente en Twitter.

El exfiscal general, Douglas Meléndez, también ha sido señalado por poner a cargo de la Unidad de Escuchas telefónicas de la Fiscalía General de la República a un agente de la DEA, por órdenes, Jean Manes. Además, ha sido denunciado penalmente por el delito de omisión en la investigación.

Meléndez fue señalado, además, de fabricar casos junto a fiscales a su cargo, Froilán Francisco Coto Cabrera, exdirector del Centro de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía General de la República (FGR) y el exjefe de la Unidad de Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz. Dentro de los casos fabricados se encuentra el contra el anterior titular de la institución Luis Antonio Martínez, señalado de formar parte de una red de crimen organizado, acusación que fue desvanecida por las diferentes Cámaras y la Corte Suprema.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA), resolvió en un reciente informe que el gobierno salvadoreño debe “llevar a cabo una investigación exhaustiva” entorno a los casos donde el exfiscal es señalado por fabricar pruebas y actuar de manera arbitraria.

La exencargada de negocios también pidió al presidente Bukele liberar a Ernesto Muyshondt, procesado por negociar con pandillas, no procesar a Alfredo Cristiani, expresidente salvadoreño, señalado de iniciar un mecanismo de entrega de sobresueldos a funcionarios de su gobierno y no reelegir al actual fiscal Rodolfo Delgado.

“Mis respuestas a Jean Manes fueron estas: 1. No tenía la facultad de liberar a Ernesto Muyshondt; ademas era evidente que ÉL SÍ HABÍA ENTREGADO DINERO A PANDILLAS y que habían 2 videos que lo comprobaban. Uno de ellos lo muestra entregando una montaña de dinero en efectivo. 2. Que creía que Rodolfo Delgado había hecho un buen trabajo hasta ahora, como fiscal general, por lo que no interferiría si la @AsambleaSV decidía reelegirlo. 3. Que no tenía nada personal contra Alfredo Cristiani, ni contra Douglas Meléndez, pero que tampoco iba a protegerlos”, explicó el mandatario salvadoreño.

Otras de las peticiones de Manes al gobierno fue detener los arrestos de las personas implicadas en los sobresueldos. Según investigaciones de la Comisión de Sobresueldos, son más de 600 exfuncionarios durante los gobiernos de ARENA y el FMLN recibieron sobresueldos con recursos de la partida secreta. Entre estos se encuentran Rolando Alvarenga, exsecretario jurídico durante Gobierno del expresidente Francisco Flores, Federico Hernández, César Funes, Margarita Escobar, Benjamín Cestoni, exviceministro de Transporte y exdirector de la ANSP, Rodrigo Ávila, , Luis Mario Rodríguez, Carlos Quintanilla, Jorge Nieto Menéndez y Albino Román, entre otros.

El mandatario salvadoreño afirmó que ante esto le dijo a Manes, que “no intercedería ante la Fiscalía por ningún delincuente, aunque no presionaría personalmente por sus enjuiciamientos”.