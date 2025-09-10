Presidente Bukele mantiene altos niveles de aprobación, según CID-Gallup

El Salvador reporta una reducción de hasta un 8 % en las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito durante 2025, según confirmó este miércoles Bessy Guzmán, directora ejecutiva del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT).

Guzmán destacó que estas cifras reflejan el impacto positivo de las acciones coordinadas por el FONAT, el Viceministerio de Transporte (VMT), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Salud, entre otras instituciones estatales.

«Desde el FONAT tenemos dos fines especiales: acompañar a las víctimas de accidentes de tránsito y promover acciones para reducir de manera sistémica los siniestros viales en el país», afirmó la directora. Agregó que la reducción registrada este año evidencia los resultados de los programas implementados por el gobierno salvadoreño y reiteró el compromiso de continuar trabajando para disminuir aún más estas cifras.

Guzmán también señaló que la principal causa de accidentes sigue siendo la distracción al volante, especialmente por el uso del teléfono celular, mientras que el exceso de velocidad y la inexperiencia al conducir se mantienen como factores importantes en los siniestros viales.

La directora del FONAT recordó que la institución sigue brindando apoyo a las víctimas de accidentes y a sus familias, ya sea de manera presencial o virtual. «Toda persona que, a raíz de un accidente de tránsito, sufra una discapacidad temporal o permanente, o haya perdido un familiar, puede recibir ayuda económica. Es importante tramitarla dentro de los seis meses posteriores al siniestro», indicó.

Además, Guzmán destacó los programas de rehabilitación, provisión de prótesis, acompañamiento psicológico y la reciente implementación de apoyo laboral para facilitar la reintegración de las víctimas a la vida productiva.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...