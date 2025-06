Presidente Bukele destaca que El Salvador deja atrás su pasado oscuro, para avanzar en una nueva etapa de esperanza

El Presidente de la República, Nayib Bukele, cumplió seis años de Gobierno, a través de los cuales ha liderado una profunda transformación en El Salvador y ha convertido al país en una nación más segura, moderna y con oportunidades reales para toda la población.

En este contexto, como parte de su discurso brindado a la nación, en la sesión solemne celebrada en el Teatro Nacional de San Salvador, destacó que el cambio radical que ha vivido el país ha sido uno de los más rápidos en la historia moderna, pese a que nadie lo creía posible y que el territorio estaba controlado por las pandillas.

“Hemos vencido a la pesadilla que nos aterrorizaba, ahora, vamos a construir el país que soñamos. Nos tomó tiempo, nos costó sacrificios, requirió paciencia y confianza. Nuestra nación es joven, aun así, si tomamos esos 200 años de nuestra joven historia, la transformación que hemos alcanzado ha sido una fracción insignificante de esa historia, 200 años versus seis”, enfatizó.

El mandatario dijo que, en el lapso de esos seis años, que han permitido que El Salvador ahora le pertenezca a su pueblo, se enfrentaron desafíos como una Asamblea Legislativa totalmente en contra de todo lo que beneficiara a la población; de cortes, jueces y magistrados que bloqueaban sus iniciativas de la manera más perversa.

“Cuando lanzamos el Plan Control Territorial dijimos que contemplaba una serie de fases y las íbamos a ir revelando a medida que las fuéramos activando. ¿Qué dijeron los activistas? No es transparente, tiene que revelar todas las fases del plan. ¿No les parece ilógico revelarle a los delincuentes eso?. No les hicimos caso y gracias a Dios no se filtró, no se hubiera podido vencer a las pandillas”, afirmó el Presidente Bukele.

Asimismo, resaltó que El Salvador ha dado un ejemplo a otros países de que no existe una situación, por grave que sea, que obligue a una nación a resignarse al sufrimiento eterno, ya que el territorio era el más peligroso del mundo. Ahora, se ha convertido en el más seguro del hemisferio occidental.

El Presidente Bukele reafirmó su compromiso de no dar marcha atrás a todos los cambios que permiten que la población pueda vivir sin miedo y con tranquilidad, para seguir construyendo el país que todos los salvadoreños merecen.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...