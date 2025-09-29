Nacionales
PNC de Guatemala ha capturado a 65 salvadoreños en el 2025
Entre el 1 de enero y el 28 de septiembre de 2025, 65 salvadoreños fueron detenidos en Guatemala por diversos delitos, según un informe de la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca.
De estos, 33 fueron expulsados hacia El Salvador, donde contaban con órdenes de captura emitidas por juzgados comunes y tribunales contra el crimen organizado. Los delitos por los que eran reclamados incluyen homicidio, agrupaciones terroristas, extorsión, tráfico ilícito y limitación ilegal a la libertad de circulación. Las autoridades salvadoreñas se hicieron cargo de los detenidos para ponerlos a disposición de los juzgados correspondientes.
Los otros 32 salvadoreños permanecen recluidos en prisiones guatemaltecas tras ser capturados en flagrancia por delitos cometidos en ese país. Entre los casos destacados se encuentra Daniel Alexander Martínez Marín, de 24 años, acusado de asesinar a un niño de 12 años en Olintepeque, Quetzaltenango, el 14 de septiembre. Martínez Marín había sido detenido previamente en 2023 por portar un arma ilegal y marihuana.
El último salvadoreño entregado a las autoridades fue Gabriel Velásquez Ramírez, de 29 años, reclamado por un juzgado de Chalchuapa, Santa Ana, por intento de homicidio. Velásquez fue arrestado el 28 de septiembre en un operativo en la ruta CA-1, aldea San Cristóbal Frontera, Jutiapa.
La PNC de Guatemala destacó que la coordinación con Interpol y las autoridades salvadoreñas permite cumplir con las órdenes de captura y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.
Nacionales
Capturan a hombre que atacó con cuchillo a dos personas en Cuscatlán
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes sobre la captura de Juan Elías Mardoqueo González Quevedo, de 54 años, tras agredir con un cuchillo a dos personas en la calle principal de la colonia Santa Clara 1, en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.
Durante el ataque, un hombre resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital, mientras que una mujer que lo acompañaba también sufrió lesiones, detalló la PNC.
El agresor será procesado por los delitos de intento de homicidio y lesiones, según las autoridades.
Nacionales
Distracción al volante y uso del celular, principales causas de accidentes viales en El Salvador
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, alertó que la distracción al conducir, especialmente por el uso del celular, sigue siendo la principal causa de muertes en siniestros viales en El Salvador.
«El celular sigue siendo el enemigo número uno de la seguridad vial, la distracción es la primera causa de fallecidos por siniestros de tránsito», señaló Reyes en una entrevista con Canal 10.
El funcionario destacó que los peatones y motociclistas son los más afectados por los accidentes en calles y carreteras del país. Además, enfatizó la importancia de las campañas de concientización impulsadas por las autoridades, como «Sos el próximo», que buscan recordar a los conductores que cualquier persona puede verse involucrada en un accidente si no se respetan las normas de seguridad.
Economia
Conozca los nuevos precios de referencia de los combustibles
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) anunció este lunes los nuevos precios de referencia de los combustibles, que estarán vigentes del 30 de septiembre al 13 de octubre de 2025.
La gasolina superior tendrá un incremento de $0.03, con precios de $3.85 en la zona central, $3.86 en la occidental y $3.89 en la oriental. La gasolina regular también sube $0.03, quedando en $3.56, $3.57 y $3.60, respectivamente. Por su parte, el diésel registra un aumento de $0.05, situándose en $3.36 en la zona central, $3.37 en la occidental y $3.41 en la oriental.
La DGEHM explicó que los precios internacionales del petróleo y sus derivados, afectados por la caída de reservas y el conflicto entre Rusia y Ucrania, influyen directamente en los costos locales. Además, los ataques con drones a refinerías rusas durante septiembre han reducido la oferta global en aproximadamente 1 millón de barriles diarios, presionando al alza los precios de los combustibles.