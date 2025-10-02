Nacionales
PNC captura a dos limpiaparabrisas por agredir a conductor en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos sujetos que atacaron a un automovilista en un tramo vial de San Salvador, luego de que este se negara a recibir el servicio de limpieza de parabrisas.
El hecho, ocurrido sobre la alameda Juan Pablo II y la calle Concepción, fue grabado en video y difundido en redes sociales como denuncia ciudadana, lo que permitió la pronta acción policial.
Los detenidos fueron identificados como David Alexander Ramírez Trujillo, de 21 años, y Miguel Ángel Montoya Ramírez, de 19, quienes serán procesados por el delito de resistencia.
Según la PNC, ambos se dedicaban a limpiar parabrisas en distintos puntos de la capital.
Nacionales
Capturan en La Libertad a miembro de la MS13 señalado como fundador de clicas en la zona
Elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) capturaron en La Libertad a José Cayetano Galdámez Alas, perfilado como miembro activo de la pandilla MS13 con el grado de homeboy.
La detención fue confirmada por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, quien indicó que el sujeto posee antecedentes por lesiones, violación y agrupaciones ilícitas.
El arresto se realizó en la Lotificación Santa Rosita, cantón Santa Rosa, en el municipio de Quezaltepeque, La Libertad Norte. Según las autoridades, Galdámez Alas está perfilado como uno de los fundadores de estructuras criminales en ese sector del país.
Nacionales
Mined reconoce a 15 centros educativos en primera Premiación de Bandas Estudiantiles 2025
El Ministerio de Educación (Mined) galardonó a 15 instituciones públicas y privadas que destacaron en el Desfile de Independencia del pasado 15 de septiembre, en la primera edición de la Premiación de Bandas Estudiantiles 2025.
Las bandas fueron reconocidas por su talento, disciplina, creatividad y fervor cívico. El proceso de selección estuvo a cargo de tres jueces del Ministerio de Cultura, quienes evaluaron la ejecución musical, entusiasmo, coreografía y armonía en la presentación de uniformes, accesorios, colores y formación.
El primer lugar fue otorgado al Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), que recibió $100,000 en instrumentos musicales. La ministra de Educación, Karla Trigueros, entregó el reconocimiento.
En sus redes sociales, el Mined felicitó a las instituciones ganadoras por “demostrar su talento, disciplina y creatividad en cada una de sus presentaciones”.
Nacionales
El Salvador tendrá lluvias y tormentas este jueves en diferentes zonas del país
El Ministerio de Medio Ambiente informó que durante la madrugada se registrarán lluvias y tormentas en sectores de la zona oriental y central, principalmente en la franja costera.
En horas de la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y se esperan precipitaciones en la costa central y oriental. Hacia el final del periodo matutino, las lluvias se concentrarán en la cordillera volcánica del centro y occidente.
Por la tarde, las condiciones atmosféricas favorecerán un cielo nublado, con tormentas sobre la cordillera volcánica y la zona norte, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador.
Durante la noche, las lluvias continuarán en la zona norte, así como en sectores del occidente y oriente, mientras que en el centro del país el cielo permanecerá mayormente nublado.
El viento se mantendrá del este y sureste con velocidades entre 10 y 20 km/h, y ráfagas de hasta 35 km/h. Estas condiciones están asociadas al ingreso de humedad desde el Pacífico, a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y al paso de vaguadas.