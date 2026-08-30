Nacionales
PNC captura a dos hermanos con cocaína, dinero y un microbús en la frontera San Cristóbal, Santa Ana
Agentes de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a dos hermanos durante un procedimiento realizado en la frontera San Cristóbal, ubicada en Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana. Los detenidos fueron identificados como Josué Isaí Delgado Jovel, de 31 años, y Jefferson Romeo Delgado Jovel, de 25.
De acuerdo con el reporte policial, durante la intervención los agentes incautaron una porción grande de cocaína, dinero en efectivo y un microbús en el que se movilizaban los sospechosos. La corporación policial no detalló públicamente en su reporte inicial el peso ni el valor estimado de la droga decomisada.
El procedimiento se desarrolló en el sector fronterizo de San Cristóbal. Tras las capturas y el decomiso de las evidencias, ambos hombres quedaron bajo custodia de las autoridades para continuar con el proceso correspondiente.
La PNC informó que los dos detenidos serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas y puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
Nacionales
MARN pronostica lluvias y tormentas para la tarde y noche de este domingo en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este domingo 30 de agosto se esperan lluvias y tormentas en diferentes puntos de El Salvador, principalmente durante la tarde y la noche. Durante la mañana predominará el cielo poco nublado y no se prevén precipitaciones significativas.
A partir de la tarde aumentará la nubosidad y podrían registrarse lluvias en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec y zonas del norte del país. Para horas de la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia sectores de las zonas central, occidental y paracentral, incluyendo puntos de San Salvador, La Libertad, Cabañas, Santa Ana y Sonsonate.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre o se movilicen durante las horas de mayor actividad de las tormentas. Las condiciones atmosféricas están relacionadas con el flujo del este y la influencia de una onda tropical sobre la región.
Mientras tanto, el ambiente continuará muy cálido durante el día, con temperaturas máximas que podrían alcanzar hasta los 41 °C en San Miguel, mientras que durante la noche y madrugada se espera un ambiente más fresco.
Principal
Momentos de tensión en Santa Ana: mujer intentó conducir un autobús con pasajeros desde la terminal
Momentos de preocupación vivieron varios usuarios del transporte colectivo en la terminal de Santa Ana, luego de que una mujer de avanzada edad subiera a un autobús, encendiera la unidad e intentara conducirla mientras aún había pasajeros en su interior.
De acuerdo con el reporte, los pasajeros comenzaron a pedir ayuda al percatarse de la situación y varios optaron por bajar de la unidad para evitar cualquier incidente. Poco después llegó el conductor del autobús, quien intentó hacer que la mujer descendiera del vehículo.
Ante lo ocurrido también intervinieron elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) y agentes policiales, quienes lograron retener a la mujer y controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas.
Según la información publicada, la mujer quedó en libertad minutos después debido a que presuntamente presentaría una condición de salud mental. Hasta el momento no se han divulgado mayores detalles oficiales sobre su identidad ni sobre las circunstancias que la llevaron a ingresar y encender el autobús.
Sucesos
Capturan a hombre señalado de hacer señas alusivas a pandillas cerca del Mercadito El Ángel en Sonsonate
Un hombre fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de ser señalado de realizar señas alusivas a pandillas en las cercanías del Mercadito El Ángel, en el departamento de Sonsonate. El procedimiento se realizó después de que las autoridades recibieran una denuncia pública sobre lo ocurrido.
De acuerdo con la información divulgada, el sujeto habría sido observado realizando las señales en los alrededores del mencionado mercado. Tras conocer el caso, agentes policiales se desplazaron hasta el sector y realizaron un operativo para localizarlo.
La intervención permitió ubicar y arrestar al sospechoso, quien quedó bajo custodia de las autoridades. El Mercadito El Ángel se encuentra en el Barrio El Ángel de la ciudad de Sonsonate, donde la PNC también mantiene presencia institucional.
Según el reporte disponible, el detenido será presentado ante los tribunales correspondientes para continuar con el proceso judicial. Hasta el momento, la publicación consultada no ha divulgado la identidad del capturado ni precisado el delito específico por el que será procesado.