Misión salvadoreña permanecerá hasta 10 días en Jamaica apoyando a víctimas del huracán Melissa

El director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que la misión salvadoreña desplazada a Jamaica permanecerá entre ocho y diez días brindando apoyo a la población afectada por el huracán Melissa, fenómeno que alcanzó la categoría 5 y provocó severos daños en el país caribeño.

El funcionario destacó que el equipo, conformado por más de 300 profesionales, incluye especialistas en evaluación de daños y análisis de necesidades, así como rescatistas y paramédicos altamente capacitados para realizar operaciones de búsqueda, rescate y atención médica.

“Hemos logrado formar y capacitar a los equipos operativos del Sistema Nacional de Protección Civil. Más de 300 talentos humanos salvadoreños están hoy en Jamaica apoyando esta emergencia”, señaló Amaya.

De acuerdo con el titular de Protección Civil, la asistencia humanitaria impulsada por el presidente Nayib Bukele surgió a raíz de una solicitud de ayuda internacional emitida por el gobierno jamaiquino tras el paso del huracán.

El despliegue incluye la activación de cuatro almacenes estratégicos en El Salvador, desde donde se organiza y moviliza la ayuda humanitaria enviada hacia Jamaica.

En la misión salvadoreña participan instituciones como el Equipo Táctico Operativo, el Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Armada, el Ministerio de Salud y la Policía Nacional Civil, quienes trabajan de manera coordinada para asistir a las comunidades más afectadas.

Amaya subrayó que el Sistema Nacional de Protección Civil mantiene su capacidad operativa en todo el territorio salvadoreño, garantizando la atención de emergencias locales mientras parte del personal se encuentra colaborando en Jamaica.

“Tenemos equipos que cumplen sus funciones diariamente, pero cuando se presenta una emergencia internacional, otros asumen la cobertura interna. Contamos con la capacidad para operar simultáneamente a nivel nacional e internacional”, explicó el funcionario.

