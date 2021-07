MINSAL registra 6 nuevas muertes por COVID-19, en las últimas 24 horas

El fideicomiso que BANDESAL administrará para subsidiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), por el incremento al salario mínimo del 20 % anunciado por el presidente Nayib Bukele, será de entre $75 a $100 millones.

Juan Pablo Durán, presidente de BANDESAL, manifestó durante la entrevista «Diálogo con Ernesto López», que este será el montó calculado de manera aproximada para acompañar a las mipymes y que no se vean afectadas absorbiendo el incremento.

«Estamos cuadrando los cálculos, pero podría andar entre $75 y $100 millones, más o menos el costo del subsidio al salario mínimo para un año a las mipymes. Este es otro hecho histórico como emblema de este Gobierno. El presidente ha lanzado una medida 360, eso va a generar un retorno económico, porque como empresa están recibiendo una ayuda para revitalizarse y prepararse en un año para asumirlo después», dijo Durán.

El incremento al salario mínimo fue previsto por Bukele para entrar en vigor desde agosto, por eso, Durán manifestó que en los próximos 30 días van a echar mano de toda su experticia acumulada para afinar el mecanismo de acceso a las mipymes, de tal suerte que sea ágil y fácil.

«La información de planilla la controla el ISSS. Esos reportes del salario y patrono ya lo tenemos porque trabajamos conectados. Con eso resultará sencillo preparar la ejecución. Se harán pagos mensuales a las empresas, según lo reportado. Al siguiente mes, solo se valida la información», indicó.

La ayuda que brindará el gobierno es no reembolsable, es decir, que no es un préstamo, aclaró el funcionario.

«La ayuda es no reembolsable, eso significa que no es préstamo, sino una ayuda directa del presidente Nayib Bukele por un año a las mipymes, para sostener el incremento al salario mínimo. Ningún economista me puede negar que será un impacto positivo para mitigar el efecto de inflación que puede causar el incremento al salario», agregó.