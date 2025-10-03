Miles de hondureños visitan El Salvador durante la Semana Morazánica

La Policía Nacional Civil (PNC) destacó este viernes el trabajo de sus agentes caninos, cuyo esfuerzo ha sido clave para mantener la seguridad de los salvadoreños. “Los héroes de cuatro patas que, junto a sus guías, han logrado grandes resultados en beneficio de la seguridad de los salvadoreños”, señaló la institución.

Entre los perros más destacados en 2025 se encuentran Griff, Thomas y Maya, quienes reportaron la mayor cantidad de alertas y detenciones en sus respectivas áreas de trabajo. También recibieron reconocimiento Mamba, por incautar la mayor cantidad de marihuana, y Mirko, por decomisar la mayor cantidad de dinero durante sus operaciones.

👮🏻‍♂️🦮 En la escuela Canina de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil celebramos una misa en honor a San Francisco de Asís, conocido por su amor y respeto a los animales. Este día elogiamos el trabajo de nuestros héroes de cuatro patas que junto a sus guías han… pic.twitter.com/anRv1IXF4x — PNC El Salvador (@PNCSV) October 3, 2025

La actividad culminó con la colocación de una ofrenda floral en el monumento dedicado a los agentes K9, en honor a su valentía y lealtad al servicio policial.

También destacan los K9: 🐾🦮Mamba, por reportar la mayor cantidad de marihuana incautada. 🐾🦮Mirko, por reportar la mayor cantidad de dinero incautado. pic.twitter.com/m04VHXK6Qb — PNC El Salvador (@PNCSV) October 3, 2025

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...