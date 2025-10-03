Connect with us

Nacionales

ATENCIÓN | Pronostican lluvias tipo temporal y llegada de frente frío en octubre

Publicado

Hace 45 minutos

el

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, anunció que durante octubre se esperan lluvias tipo temporal generadas por el paso de una onda tropical y el acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical.

El funcionario explicó que las precipitaciones podrían iniciar desde la mañana y prolongarse con tormentas por la tarde y noche en distintos puntos del país.

López advirtió que en las próximas 72 horas podrían registrarse deslizamientos, caídas de árboles, inundaciones, crecidas repentinas y desbordamientos, por lo que equipos de Protección Civil permanecerán en alerta para atender emergencias.

Según el MARN, hasta la fecha se contabilizan 1,761 milímetros de lluvia acumulados, equivalentes al 92 % del promedio anual. Junio fue uno de los meses más lluviosos, con 487 milímetros registrados.

El ministro agregó que, al cierre de octubre, se prevé la llegada de un frente frío que generaría vientos del norte, mientras que en noviembre disminuirán las lluvias y aumentará la presencia de estos fenómenos.

Nacionales

Miles de hondureños visitan El Salvador durante la Semana Morazánica

Publicado

Hace 2 horas

el

3 octubre, 2025

Por

Durante la Semana Morazánica, miles de ciudadanos hondureños han ingresado a El Salvador para disfrutar de sus vacaciones en familia y conocer los distintos destinos turísticos que ofrece el país.

La Dirección General de Migración y Extranjería informó que el flujo de visitantes ha sido constante en los diferentes puntos fronterizos, donde se ha brindado un proceso ágil y seguro para facilitar el ingreso.

La institución destacó que el control migratorio en las fronteras se desarrolla de manera rápida y sin complicaciones.

De acuerdo con algunos turistas, uno de los principales atractivos para visitar El Salvador es el clima de seguridad que se experimenta en la actualidad, resultado de las medidas implementadas por el Gobierno.

Nacionales

Yegua muere tras ser impactada por vehículo en desvío de Jiquilisco

Publicado

Hace 4 horas

el

3 octubre, 2025

Por

Un accidente de tránsito se registró este jueves en el desvío de Jiquilisco, sobre la carretera Litoral, cuando un vehículo particular impactó contra una yegua que se encontraba en la vía.

Según informes preliminares, el percance ocurrió cuando el animal se cruzó repentinamente frente al automóvil, provocando un fuerte choque que dejó daños materiales considerables. La yegua murió en el lugar debido a la gravedad del impacto.

Testigos indicaron que el animal estaba acompañado por su cría, que resultó ilesa durante el incidente.

Autoridades llegaron al lugar para regular el tráfico y realizar las investigaciones correspondientes. Se hizo un llamado a los dueños de animales a mantenerlos bajo resguardo, especialmente cerca de carreteras de alta circulación, para evitar este tipo de accidentes.

Nacionales

FOTOS | PNC reconoce la labor de sus agentes K9 en beneficio de la seguridad ciudadana

Publicado

Hace 5 horas

el

3 octubre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) destacó este viernes el trabajo de sus agentes caninos, cuyo esfuerzo ha sido clave para mantener la seguridad de los salvadoreños. “Los héroes de cuatro patas que, junto a sus guías, han logrado grandes resultados en beneficio de la seguridad de los salvadoreños”, señaló la institución.

Entre los perros más destacados en 2025 se encuentran Griff, Thomas y Maya, quienes reportaron la mayor cantidad de alertas y detenciones en sus respectivas áreas de trabajo. También recibieron reconocimiento Mamba, por incautar la mayor cantidad de marihuana, y Mirko, por decomisar la mayor cantidad de dinero durante sus operaciones.

La actividad culminó con la colocación de una ofrenda floral en el monumento dedicado a los agentes K9, en honor a su valentía y lealtad al servicio policial.

