Nacionales
México y El Salvador, aliados confiables y estratégicos
El Vicepresidente Félix Ulloa, participó en la conmemoración del 215.º aniversario de la Proclamación de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos, junto al Embajador, Ricardo Cantú Garza.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa subrayó que la independencia no es un hecho concluido, sino un proceso continuo de identidad, soberanía y autodeterminación que hoy, tanto México como El Salvador, siguen planteando ante la comunidad internacional.
Asimismo, destacó que México se consolida como uno de los principales socios económicos de El Salvador, con una inversión acumulada superior a los mil millones de dólares y un intercambio comercial fortalecido bajo el Tratado de Libre Comercio entre y Centroamérica. De igual forma, subrayó que ambos países impulsan programas de cooperación como Sembrando Vida y Juntos por el Bienestar, los cuales han beneficiado a miles de salvadoreños.
Por su parte, el Embajador Cantú destacó que México y El Salvador avanzan juntos en la construcción de un futuro de prosperidad compartida, basado en el respeto mutuo, la integración regional y la aspiración común de ofrecer mejores oportunidades a ambos pueblos.
La cooperación para el desarrollo que México impulsa en el país, ha beneficiado de manera directa a 20,000 personas e indirectamente a más de 40,000, consolidándose como un nuevo paradigma de cooperación más eficiente y eficaz.
Este evento reafirma que México y El Salvador, unidos por la historia y el presente, continúan fortaleciendo su hermandad y cooperación estratégica. Al acto asistieron el Nuncio Apostólico, Monseñor Luigi Roberto Cona; la Viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Mejía, entre otros.
Nacionales
Manuel “El Chino” Flores, secretario del FMLN, asegura que encuesta de Cid-Gallup está sesgada
Manuel Flores, secretario general del FMLN, rechazó los resultados de la más reciente encuesta de Cid-Gallup, que no registró apoyo para su partido.
«Es lógico que el que paga el mariachi, pide la canción», dijo Flores durante la entrevista matutina Diálogo, al señalar que los datos están sesgados.
De acuerdo con Cid-Gallup, el respaldo al FMLN en los últimos cinco años ha oscilado entre el 2 % y el 3 %, porcentaje que el año pasado se ubicó en 3 %. Sin embargo, en el último estudio no obtuvo ningún porcentaje de aprobación, algo que Flores calificó de «imposible» y aseguró que el apoyo de la militancia se refleja en el territorio, donde actualmente desarrollan su segundo congreso nacional.
Nacionales
El Salvador cierra el 11 de septiembre con cero homicidios, confirma la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 11 de septiembre finalizó sin registrar homicidios en el territorio nacional, sumando así nueve días sin muertes violentas en lo que va del mes.
De acuerdo con las autoridades, septiembre mantiene la tendencia de reducción de homicidios observada en meses anteriores: 27 días sin asesinatos en agosto, 29 en julio, 25 en junio, enero y mayo, 26 en febrero y 22 en marzo.
El país recientemente superó los 1,000 días sin homicidios, un logro que el Gabinete de Seguridad atribuye a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción.
Nacionales
Bomberos controlan incendio en cabezal y reportan solo daños materiales
El Cuerpo de Bomberos reportó que durante la madrugada de este viernes 12 de septiembre logró controlar un incendio en un cabezal en el kilómetro 15 y medio de la carretera Panamericana, en el tramo conocido como Los Chorros.
Las autoridades informaron que el fuego solo dejó daños materiales y que se realizaron labores de liquidación y enfriamiento del vehículo de carga pesada.
Hasta el momento no se han determinado las causas del siniestro. El incidente provocó tráfico en la zona, por lo que el Viceministerio de Transporte (VMT) habilitó el carril reversible en la carretera Panamericana, en dirección oeste.