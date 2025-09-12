México y El Salvador, aliados confiables y estratégicos

El Vicepresidente Félix Ulloa, participó en la conmemoración del 215.º aniversario de la Proclamación de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos, junto al Embajador, Ricardo Cantú Garza.

Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa subrayó que la independencia no es un hecho concluido, sino un proceso continuo de identidad, soberanía y autodeterminación que hoy, tanto México como El Salvador, siguen planteando ante la comunidad internacional.

Asimismo, destacó que México se consolida como uno de los principales socios económicos de El Salvador, con una inversión acumulada superior a los mil millones de dólares y un intercambio comercial fortalecido bajo el Tratado de Libre Comercio entre y Centroamérica. De igual forma, subrayó que ambos países impulsan programas de cooperación como Sembrando Vida y Juntos por el Bienestar, los cuales han beneficiado a miles de salvadoreños.

Por su parte, el Embajador Cantú destacó que México y El Salvador avanzan juntos en la construcción de un futuro de prosperidad compartida, basado en el respeto mutuo, la integración regional y la aspiración común de ofrecer mejores oportunidades a ambos pueblos.

La cooperación para el desarrollo que México impulsa en el país, ha beneficiado de manera directa a 20,000 personas e indirectamente a más de 40,000, consolidándose como un nuevo paradigma de cooperación más eficiente y eficaz.

Este evento reafirma que México y El Salvador, unidos por la historia y el presente, continúan fortaleciendo su hermandad y cooperación estratégica. Al acto asistieron el Nuncio Apostólico, Monseñor Luigi Roberto Cona; la Viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Mejía, entre otros.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...