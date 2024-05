Más de 71,000 pandilleros capturados en el régimen ya guardan prisión por orden de un juez

Luego que varios de los nuevos 44 concejos municipales del periodo 2024-2027 tomaran la decisión de aumentar los sueldos, las dietas y los gastos de representación -situación que ha causado indignación entre la población-, la Corte de Cuentas de la República (CCR) advirtió ayer que auditará el uso de los fondos públicos en las alcaldías, y cualquier irregularidad en el manejo de los recursos en este tipo de casos la denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En ese sentido, el ente contralor exigió que los nuevos concejos municipales -que iniciaron funciones el 1.° de mayo pasado- cumplan con los lineamientos del Código Municipal en torno al buen uso de los recursos públicos, para no incurrir en repercusiones legales.

«Cada alcalde y su concejo municipal deben obedecer y cumplir lo establecido en los artículos 30, 31 y 78 del Código Municipal, en los que se expresa que “el concejo no podrá acordar ningún gasto para el cual no exista previsión presupuestaria”; asimismo, no podrá autorizar egresos de fondos que no estén consignados expresamente en el presupuesto», se lee en el comunicado que la CCR publicó en la red social X.

Uno de los casos en que hubo incremento en salario y dietas fue en la alcaldía de La Libertad Costa, gobernada desde el 1.° de mayo pasado por el partido GANA. Sin embargo, luego de la indignación que generó esta decisión que impactará en las finanzas de la municipalidad, el alcalde Rafael Ávalos anunció ayer que revertirán el aumento de $6,800 que se recetó, los $4,000 asignados a los síndicos y los $1,800 para los regidores.

«Mantendré el sueldo del alcalde de La Libertad del periodo anterior [$3,500], por eso les comparto la nómina de salarios del alcalde, síndico y concejo municipal para el periodo 2024-2027», escribió Ávalos en Facebook.

A través de un comunicado publicado en X, el partido GANA informó ayer que abrirá expediente disciplinario contra sus miembros que como funcionarios municipales se hayan adjudicado aumentos a partir del miércoles anterior.

En redes sociales se denunció que el concejo municipal de La Unión Norte, también se recetó un aumento salarial. En este municipio el alcalde Edwin Serpas, de Nuevas Ideas, votó en contra, lo mismo que hicieron los concejales cian en La Libertad Norte.

Nuevas Ideas anunció el jueves pasado que expulsará de sus filas a quienes se aumenten el salario, las dietas o gastos de representación. El jefe de la bancada cian, Christian Guevara, recomendó que los funcionarios municipales -incluidos los de Nuevas Ideas- que se aumentaron los salarios sesionaran de emergencia para revertir esa decisión administrativa.

Para la CCR, los 44 alcaldes deben ser responsables en el uso de los fondos públicos que administrarán, por tanto, los exhortó a utilizarlos de manera diligente, eficiente y con transparencia.

«Nuestro equipo de auditores se encuentra trabajando en territorio para que, en caso de encontrar irregularidades, se proceda a realizar las acciones de control correspondientes, informando los hallazgos oportunamente a la Fiscalía General de la República, como lo contempla el artículo 8-A de la Ley de la CCR», advirtió el organismo contralor.

