Nacionales
Más de 155,000 niños participan en el Desfile Nacional de Primera Infancia
La niñez salvadoreña participa este domingo en los desfiles de Primera Infancia que se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos del país, como parte de las celebraciones por los 205 años de independencia de El Salvador.
Desde las 8:00 de la mañana, más de 155,000 niños de centros educativos y Círculos de Atención de Primera Infancia participan en recorridos acompañados por sus familias y comunidades. Las actividades se desarrollan de forma simultánea en diferentes departamentos, en una jornada marcada por la alegría y el fervor cívico.
En San Salvador, el Parque Cuscatlán es uno de los principales puntos de concentración, donde niños de distintos centros educativos participan en la actividad, que también contó con la presencia de la Primera Dama, Gabriela de Bukele.
En Santa Tecla, estudiantes de 10 centros educativos participan en el recorrido, que partió desde el Complejo Deportivo El Cafetalón. Durante la jornada, los pequeños mostraron su creatividad mediante representaciones alusivas a la identidad nacional, entre ellas el ave nacional.
En San Miguel, más de 20 instituciones educativas y Círculos de Atención de Primera Infancia forman parte de las actividades. Mientras tanto, en Chinameca, los estudiantes participan con entusiasmo y fervor cívico, convirtiendo las calles del distrito en un espacio de celebración.
La actividad también se desarrolla en Chalchuapa, donde los pequeños del Colegio Bautista desfilan con atuendos inspirados en instituciones y oficios al servicio de la sociedad, como la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, médicos y bomberos.
En Ahuachapán, estudiantes de parvularia y primer grado del Centro Escolar Los Toles participan en el desfile, sumándose a las diferentes expresiones de patriotismo protagonizadas por los más pequeños a escala nacional.
Nacionales
El Salvador suma cinco días sin homicidios en septiembre
El Salvador acumula 212 días sin homicidios en lo que va de 2026, según los registros de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con los datos policiales, septiembre también suma cinco días sin registrar homicidios. La PNC detalló que el sábado 5 de septiembre cerró sin homicidios en todo el territorio nacional.
Los días con cero homicidios reportados durante septiembre son el 1, 2, 3, 4 y 5.
Además, entre el 1 de junio de 2019 y el 5 de septiembre de 2026, El Salvador acumula un total de 1,313 días sin homicidios.
Según lo señalado en la información, los constantes patrullajes de los equipos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada también han contribuido a mantener un contexto social alejado de la violencia, situación que ha convertido al país en el más seguro del hemisferio occidental.
Nacionales
PNC captura a sujeto señalado de lesionar con un cuchillo a otro en Colón
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron este domingo la captura de José Elio Murcia Rivera, de 57 años de edad, señalado de lesionar con un cuchillo a otro hombre tras una discusión mientras ambos bebían alcohol.
El hecho ocurrió en Colón, La Libertad Oeste. De acuerdo con la Policía, la víctima sufrió lesiones en el cuello y fue trasladada a un hospital de la zona, donde se encuentra estable.
Tras el incidente, Murcia Rivera fue ubicado y capturado en la colonia Las Margaritas, del cantón Lourdes, en dicho distrito. El detenido será remitido por el delito de lesiones.
Nacionales
MARN prevé calor durante el día y lluvias con tormentas por la tarde y noche
Durante la mañana, el cielo estará poco nublado y no se esperan lluvias en la mayor parte del país. Por la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad, con lluvias en la cordillera volcánica y la zona norte, principalmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, así como en sectores del norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, San Miguel y Morazán.
Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado y se esperan lluvias en diferentes sectores del país, principalmente en La Unión, San Miguel, San Vicente, Cabañas, Cuscatlán, San Salvador, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), La Libertad, Santa Ana y Sonsonate. Posteriormente, las lluvias se desplazarán hacia la zona costera.
Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a 40 kilómetros por hora. El viento variará entre 10 y 20 kilómetros por hora. El ambiente será cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este y una vaguada con apoyo en niveles medios de la troposfera, factores que favorecerán la formación de nubosidad y lluvias en diferentes sectores del país.