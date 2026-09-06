MARN prevé calor durante el día y lluvias con tormentas por la tarde y noche

La niñez salvadoreña participa este domingo en los desfiles de Primera Infancia que se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos del país, como parte de las celebraciones por los 205 años de independencia de El Salvador.

Desde las 8:00 de la mañana, más de 155,000 niños de centros educativos y Círculos de Atención de Primera Infancia participan en recorridos acompañados por sus familias y comunidades. Las actividades se desarrollan de forma simultánea en diferentes departamentos, en una jornada marcada por la alegría y el fervor cívico.

En San Salvador, el Parque Cuscatlán es uno de los principales puntos de concentración, donde niños de distintos centros educativos participan en la actividad, que también contó con la presencia de la Primera Dama, Gabriela de Bukele.

En Santa Tecla, estudiantes de 10 centros educativos participan en el recorrido, que partió desde el Complejo Deportivo El Cafetalón. Durante la jornada, los pequeños mostraron su creatividad mediante representaciones alusivas a la identidad nacional, entre ellas el ave nacional.

En San Miguel, más de 20 instituciones educativas y Círculos de Atención de Primera Infancia forman parte de las actividades. Mientras tanto, en Chinameca, los estudiantes participan con entusiasmo y fervor cívico, convirtiendo las calles del distrito en un espacio de celebración.

La actividad también se desarrolla en Chalchuapa, donde los pequeños del Colegio Bautista desfilan con atuendos inspirados en instituciones y oficios al servicio de la sociedad, como la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, médicos y bomberos.

En Ahuachapán, estudiantes de parvularia y primer grado del Centro Escolar Los Toles participan en el desfile, sumándose a las diferentes expresiones de patriotismo protagonizadas por los más pequeños a escala nacional.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...