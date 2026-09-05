Internacionales
Rescatan con vida a mujer de 64 años tras permanecer 10 días soterrada en Nepal
Las autoridades y equipos de rescate de Nepal continúan las labores de búsqueda, rescate y recuperación en las zonas afectadas por la riada registrada el pasado 26 de agosto, provocada por el colapso de un glaciar en un lago de Nepal.
En medio de estas labores, una mujer de 64 años, cuya identidad no fue revelada, fue encontrada atrapada entre los escombros y el lodo que permanece húmedo. A pesar de las condiciones en las que sobrevivió, la mujer se encontraba consciente y sin mayores lesiones o afecciones a su salud.
El trágico deslizamiento de lodo dejó severas pérdidas humanas, con un estimado de más de 1,300 fallecidos, más de 5,400 desaparecidos y más de 5,300 heridos, según los datos estimados por las autoridades. Mientras tanto, los trabajos de recuperación continúan ejecutándose en las zonas afectadas.
Los daños materiales se estiman en aproximadamente 5,570 millones de dólares. La riada destruyó a su paso puentes, carreteras y más de una docena de plantas hidroeléctricas, además de miles de viviendas, mercados y poblados enteros que quedaron arrastrados o enterrados por el barro a lo largo del corredor de los ríos Bhotekoshi y Trishuli.
🇳🇵 ¡Milagro en Nepal! Una mujer de 60 años fue rescatada con vida tras pasar 10 días bajo los escombros de una casa sepultada en Betravati, Nepal.
Su familia ya había iniciado los ritos funerarios al darla por muerta, pero finalmente fue encontrada con vida. 🙏#CronioSV #Nepal… pic.twitter.com/uWouqF0Wsu
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 5, 2026
Internacionales
El Niño se intensificará y elevará riesgo de sequías, inundaciones y olas de calor
El actual episodio de El Niño podría convertirse en el más potente observado desde que comenzó el monitoreo de este fenómeno climático hace cuatro décadas, advirtió este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU.
El fenómeno meteorológico natural provoca un aumento de las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, lo que puede generar cambios en los patrones de vientos, presión y lluvias a nivel mundial.
En América Latina, Panamá y El Salvador se declararon en emergencia para enfrentar este episodio de El Niño, que ya obligó a reducir el tráfico de buques por la vía interoceánica panameña. Ecuador, por su parte, estableció la alerta roja ante la fuerte intensificación del fenómeno.
De acuerdo con la OMM, El Niño alcanzará su punto máximo hacia finales de este año, aunque sus efectos sobre el clima continuarán hasta bien entrado 2027.
«El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura, y los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo», afirmó la agencia de la ONU.
La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, advirtió durante una rueda de prensa que el episodio actual «podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo» hace cuatro décadas.
Aunque El Niño no es causado por el cambio climático, los científicos prevén que contribuya a elevar aún más las temperaturas de un planeta que ya se está calentando debido a la quema de combustibles fósiles, además de intensificar los fenómenos meteorológicos extremos.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, también alertó sobre la magnitud del fenómeno. «El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos», afirmó, al tiempo que señaló que «el mundo se encuentra en la zona de peligro del clima extremo».
El mundo ha ingresado en una zona de peligro de clima extremo debido a la consolidación de un episodio de “El Niño” de proporciones excepcionales, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Los pronósticos indican que este episodio superará los registros anteriores y se… pic.twitter.com/hWdH7WngvN
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 4, 2026
“Golpe devastador”
El Niño suele alcanzar su punto máximo a finales de año, pero el calor acumulado en los océanos se libera más lentamente hacia la atmósfera, lo que contribuye a elevar las temperaturas globales durante los 12 meses siguientes.
El año más caluroso registrado fue 2024, después del último episodio de El Niño.
Celeste Saulo, directora de la OMM, advirtió que este episodio excepcional «tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo».
«Ya estamos viendo perturbaciones y devastación causadas por sequías e inundaciones, y esperamos que estos impactos aumenten a medida que El Niño se intensifique», afirmó.
Ante este escenario, Saulo hizo un llamado a las autoridades a tomar medidas de prevención y enfatizó: «No hay tiempo que perder».
Internacionales
Incautan casi 17 toneladas de metanfetamina en México
México informó este viernes sobre la incautación de 16,8 toneladas de metanfetamina en laboratorios clandestinos localizados en zonas serranas del estado de Sinaloa, considerado uno de los bastiones del Cártel de Sinaloa.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, calificó el operativo como «uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas» durante el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciado en octubre de 2024.
En total, las autoridades localizaron tres complejos destinados a la elaboración de drogas sintéticas. La acción más relevante se desarrolló el jueves en un laboratorio de 5.700 metros cuadrados, señalado por la Secretaría de Seguridad como el segundo de mayor magnitud hallado durante el actual Gobierno, debido a su capacidad y volumen de producción.
Harfuch señaló que las autoridades también han dirigido acciones contra estructuras económicas y financieras vinculadas con estos grupos. Según sus declaraciones, las operaciones han incluido empresas que presuntamente lavan dinero, políticos que los ayudan o son socios y jueces que, de acuerdo con el funcionario, dejaban en libertad a personas después de cometer delitos.
La administración de Sheinbaum ha incrementado los decomisos de drogas bajo presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha impuesto aranceles a las exportaciones automotrices y siderúrgicas de México como medida para que el país refuerce el combate al narcotráfico.
Internacionales
Gobierno capturó al 90% de jefes criminales que operaban en Ecuador, asegura Noboa
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este viernes que su Gobierno ha capturado al 90 % de los cabecillas de las organizaciones criminales que operan en el país durante los últimos tres años, como parte de la ofensiva contra el crimen organizado iniciada en 2024.
Durante una entrevista con la radio «i99» de Guayaquil, el mandatario señaló que, en ese mismo período, las autoridades también ampliaron los ataques contra las estructuras económicas y financieras que sostienen a estos grupos. Noboa afirmó que las acciones no se han limitado a quienes cometen homicidios, sino que también han alcanzado a empresas señaladas de lavar dinero, políticos que los ayudan o son socios y jueces que, según sus declaraciones, dejaban en libertad a personas tras cometer delitos.
«Nosotros estamos aquí para poner orden y mostrar a la gente que sí se puede tener un país de paz», sostuvo Noboa, en medio de la escalada de violencia criminal que afecta a Ecuador desde hace varios años.
De acuerdo con el presidente, durante agosto de 2026 los robos a personas, motocicletas, vehículos, bienes y autopartes disminuyeron entre un 30 % y un 35 %. Asimismo, aseguró que el robo a domicilios se redujo un 43 % y los delitos contra unidades económicas cayeron un 41 %.
Noboa destacó que la reducción no se limita a los homicidios y sostuvo que la disminución de robos y extorsiones también favorece el incremento de las ventas, vinculando la mejora en seguridad con la actividad económica.
El mandatario también insistió en que la lucha contra el crimen organizado requiere una estrategia regional y señaló que una mayor coordinación con los países vecinos permitiría mejorar los resultados en materia de seguridad.
Entre enero y julio de 2026, Ecuador registró 4,882 homicidios intencionales, una reducción frente a los 5,295 casos contabilizados durante el mismo período de 2025, según datos del Ministerio del Interior.