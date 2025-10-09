Nacionales
Lluvias y tormentas afectarán gran parte del país durante este jueves
El pronóstico del tiempo indica que las lluvias continuarán afectando el territorio salvadoreño este jueves, influenciadas por una Onda Tropical, una vaguada y la Zona de Convergencia Intertropical.
Durante la madrugada, podrían presentarse precipitaciones frente a la costa y en zonas de montaña, principalmente en el oriente del país. En horas de la mañana, se prevé un cielo parcialmente nublado, con lluvias aisladas sobre la cordillera volcánica y la cadena montañosa norte.
Por la tarde, se esperan tormentas moderadas a fuertes en la mayor parte del territorio nacional, con mayor intensidad en los alrededores de la cordillera volcánica, la zona norte y el Área Metropolitana de San Salvador.
Las precipitaciones continuarán durante la noche, especialmente en sectores del centro, occidente y la franja costera. El viento soplará con velocidades de entre 8 y 18 km/h, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas que superen los 40 km/h.
Nacionales
El Salvador registra otro día sin homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el miércoles 8 de octubre cerró sin registrar homicidios en todo el territorio salvadoreño.
“Finalizamos el miércoles 8 de octubre con 0 homicidios en el país”, publicó la institución en su cuenta oficial de X.
De acuerdo con las autoridades, la reducción de muertes violentas es resultado de la implementación del Plan Control Territorial, reforzado con el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
Las estadísticas reflejan una tendencia sostenida: septiembre cerró con 23 días sin homicidios, agosto con 27, julio con 29, junio con 25, mayo y abril con 22, febrero con 26 y enero con 25 jornadas sin hechos violentos.
Nacionales
El Gobierno de El Salvador reafirma su compromiso con el desarrollo local, la caficultura y el turismo
En el marco del Día Nacional del Café, el Vicepresidente Félix Ulloa, en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio presidió la apertura de la Cafetería Café de El Salvador como resultado del Convenio de cooperación entre Plan Trifinio y el Instituto Salvadoreño del Café.
Este establecimiento se inauguró en las instalaciones del Hotel, Restaurante, Escuela de Plan Trifinio en La Palma, Chalatenango, donde se ofrecerá café 100% nacional proveniente de las regiones Apaneca-Ilamatepec, Bálsamo-Quezaltepec, Chichontepec, Tecapa-Chinameca, Alotepec-Metapán y Cacahuatique. Esta sinergia fortalecerá la cadena de valor cafetalera mediante la innovación, la formación local y la aplicación de modelos sustentables.
El Vicepresidente Ulloa señaló que, en el pasado, la agricultura fue relegada por gobiernos anteriores, perdiendo su valor estratégico para la nación. En contraste, subrayó que hoy El Salvador avanza con una nueva visión, recuperando el protagonismo de este sector como motor económico, símbolo de identidad y fuente de orgullo nacional.
Destacó que la región Trifinio El Salvador abarca cerca de 1,200 km² y produce alrededor del 5% del café mundial, lo que demuestra su extraordinario potencial. Asimismo, resaltó la importancia de proteger el medio ambiente e impulsar prácticas sustentables como las promovidas desde Plan Trifinio El Salvador, donde a través de SISTAGRO, se produce abono orgánico y se entregan miles de plantines que reforestan los bosques, propician seguridad alimentaria y dinamizan la economía en las comunidades.
El Presidente del ISC reiteró que, organiza esta actividad bajo la visión del Presidente, Nayib Bukele, poniendo énfasis en el componente interinstitucional que estimula el crecimiento de la caficultura salvadoreña, el turismo y las economías locales. Cabe destacar que este Instituto equipó y remodeló la cafetería, para brindar una experiencia especial a los visitantes, igualmente, capacitó a personal local en temas de barismo y métodos.
Además, el Titular de la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio El Salvador, Jorge Urbina, enmarcó que este espacio permanecerá abierto de miércoles a domingo, ofreciendo a la población la oportunidad de disfrutar de un buen café, una variada gastronomía internacional y, por supuesto, de los sabores auténticos de El Salvador, mientras se fortalecen las capacidades turísticas y se dinamiza la economía regional.
Con acciones como estas, el Gobierno de El Salvador consolida el impulso a las ventas de cafés especiales y refuerza la estrategia integral del Hotel, Restaurante y Escuela del Plan Trifinio. En la actividad, también asistieron el Embajador de Italia, Paolo Emanuele Rozo Sordini; la Embajadora de España, Sonia Álvarez; la Directora Ejecutiva de la ESIAP, Claudia de Larín y caficultures de la zona.
Nacionales
Capturan a hombre acusado de homicidio en San Marcos
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Juan Pablo Mancía Bernal, de 41 años, señalado como responsable de un homicidio ocurrido en el cantón Casa de Piedra, distrito de San Marcos, en el departamento de San Salvador.
Según el informe policial, el hecho ocurrió cuando el sospechoso, bajo los efectos del alcohol, atacó a la víctima con un corvo, provocándole la muerte.
Tras el crimen, Mancía intentó escapar, pero fue localizado en una zona montañosa gracias a un operativo inmediato de la PNC, que procedió a su detención.
El detenido enfrentará cargos por homicidio ante las autoridades competentes.