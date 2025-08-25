Nacionales
La seguridad en San Salvador impulsa mercados nocturnos y dinamiza el comercio
El clima de seguridad que atraviesa el país ha transformado la dinámica de los mercados municipales en San Salvador, donde comerciantes y clientes aseguran sentirse más tranquilos para realizar sus actividades. Uno de los resultados visibles es la apertura del mercado nocturno en los alrededores del Cementerio Los Ilustres, que funciona de 6:00 p.m. a 5:00 a.m.
Según autoridades, la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno ha beneficiado a los 32 mercados públicos de San Salvador Centro, que durante años fueron escenarios de extorsiones, robos, amenazas e incluso homicidios. Actualmente, la vigilancia está a cargo del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.
“Hoy podemos garantizar el 90 % de la seguridad de los mercados con el trabajo del CAM y el respaldo de la PNC y la Fuerza Armada. Esto inició cuando Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador y se ha reforzado ahora con el Plan Control Territorial y otras medidas”, declaró Francisco López, director del CAM.
El director de mercados municipales, Ricardo Sánchez, explicó que gracias a la percepción de seguridad también se han impulsado programas como “Noches de Compras” en Monserrat, que cada 15 y 30 de mes extiende su horario hasta las 10:00 p.m., y que ha permitido atraer más consumidores.
Comerciantes como Pedro Hernández, del mercado Tinetti, aseguran que la afluencia de familias es evidente: “Antes la gente no venía por miedo, ahora se acercan y compran sin temor”.
Clientes también reconocen el cambio. Guadalupe Bernal, usuaria del Mercado Central, relató que ahora puede asistir acompañada de su familia: “Antes no traía a mis hijos o nietos por la inseguridad, hoy podemos venir con tranquilidad”.
De acuerdo con los vendedores, el aumento de la seguridad no solo ha mejorado la convivencia en los mercados, sino que también ha incrementado las ventas y dinamizado la economía local.
Judicial
Continúa juicio contra Muyshondt y otros exfuncionarios
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
Nacionales
Gobierno registra 995 días sin homicidios en El Salvador
El Gobierno del presidente Nayib Bukele alcanzó 995 días sin homicidios, tras una jornada el pasado sábado en la que la Policía Nacional Civil (PNC) no reportó muertes violentas a nivel nacional.
Entre el 1° y el 23 de agosto se contabilizan 20 días sin asesinatos, mientras que en lo que va de 2025, 197 días se han registrado sin que las familias tengan que lamentar la pérdida de un ser querido por violencia.
Según las autoridades, la reducción histórica de homicidios comenzó en junio de 2019 con la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y se consolidó con la puesta en marcha del régimen de excepción. Para mantener estos resultados, la PNC y la Fuerza Armada realizan patrullajes constantes en todo el territorio, con el objetivo de garantizar seguridad y capturar a los remanentes de pandillas.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, señaló que en zonas rurales los cuerpos de seguridad buscan a los delincuentes que intentan evadir la justicia, mientras que en áreas urbanas se ejecutan cercos de seguridad apoyados por la población para identificar a pandilleros.
“La situación con la pandilla es que el control que ellos tenían sobre el territorio lo perdieron y lo recuperó el Estado”, afirmó Merino Monroy, destacando la recuperación de la seguridad en el país.
Nacionales
Actividad sísmica en San Lorenzo registra más de 400 réplicas, según el MARN
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que entre las 12:29 p.m. del 21 de agosto y las 5:00 a.m. de este día se han registrado 404 réplicas en el distrito de San Lorenzo y sus alrededores.
De estos movimientos sísmicos, solo 21 fueron percibidos por la población, y hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas lesionadas. Según las autoridades, la actividad se debe a la activación de fallas geológicas en la zona.
El MARN mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica en todo el país para evaluar riesgos y tomar las medidas necesarias ante cualquier eventualidad.