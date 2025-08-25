La seguridad en San Salvador impulsa mercados nocturnos y dinamiza el comercio

El clima de seguridad que atraviesa el país ha transformado la dinámica de los mercados municipales en San Salvador, donde comerciantes y clientes aseguran sentirse más tranquilos para realizar sus actividades. Uno de los resultados visibles es la apertura del mercado nocturno en los alrededores del Cementerio Los Ilustres, que funciona de 6:00 p.m. a 5:00 a.m.

Según autoridades, la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno ha beneficiado a los 32 mercados públicos de San Salvador Centro, que durante años fueron escenarios de extorsiones, robos, amenazas e incluso homicidios. Actualmente, la vigilancia está a cargo del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.

“Hoy podemos garantizar el 90 % de la seguridad de los mercados con el trabajo del CAM y el respaldo de la PNC y la Fuerza Armada. Esto inició cuando Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador y se ha reforzado ahora con el Plan Control Territorial y otras medidas”, declaró Francisco López, director del CAM.

El director de mercados municipales, Ricardo Sánchez, explicó que gracias a la percepción de seguridad también se han impulsado programas como “Noches de Compras” en Monserrat, que cada 15 y 30 de mes extiende su horario hasta las 10:00 p.m., y que ha permitido atraer más consumidores.

Comerciantes como Pedro Hernández, del mercado Tinetti, aseguran que la afluencia de familias es evidente: “Antes la gente no venía por miedo, ahora se acercan y compran sin temor”.

Clientes también reconocen el cambio. Guadalupe Bernal, usuaria del Mercado Central, relató que ahora puede asistir acompañada de su familia: “Antes no traía a mis hijos o nietos por la inseguridad, hoy podemos venir con tranquilidad”.

De acuerdo con los vendedores, el aumento de la seguridad no solo ha mejorado la convivencia en los mercados, sino que también ha incrementado las ventas y dinamizado la economía local.

