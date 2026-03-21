Iglesia El Calvario anuncia programación de Semana Santa en San Salvador

EL padre Élder Romero, párroco de la Iglesia El Calvario de San Salvador, informó sobre las actividades religiosas programadas para esta Semana Santa, del domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

El lunes 30 se llevará a cabo el ensayo de la crucifixión en el interior del templo, y el martes 31 tendrá lugar la procesión o viacrucis infantil. El miércoles 1. ° de abril se efectuará el traslado de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno y de la Virgen de los Dolores, Madre de las Gracias, hacia las ruinas de la Iglesia San Esteban.

Mientras que el jueves 2 de abril en la mañana se celebrará la Santa Misa Crismal presidida por el arzobispo José Luis Escobar Alas y todos los presbíteros de la arquidiócesis. «Desde la mañana se dará ingreso a los penitentes que recorrerán la calle de la Amargura durante todo el día. Por la tarde, a las 5:00 p.m., tendremos la Eucaristía del lavatorio de los pies y de la institución del sacramento eucarístico. Luego se realizará la procesión del silencio», explicó el sacerdote.

Agregó: «El Viernes Santo, a las 7 de la mañana será el viacrucis, a las 12 del mediodía la crucifixión, a las 3 de la tarde los Santos Oficios y a las 6 de la tarde la procesión del Santo Entierro, que por primera vez recorrerá diferentes calles, con la alfombra más larga».

El Sábado Santo se celebrará la procesión de pésame a las 4 de la tarde y, a las 7 de la noche, el inicio de la vigilia pascual. El domingo de Resurrección comenzará con la procesión a las 4 de la mañana con la venerada imagen de Jesús Resucitado.

Por otra parte, el padre destacó la transformación de la zona, que antes estaba rodeada de comerciantes de productos de brujería y del mercado negro, y que ahora permite muchas actividades litúrgicas. «Había mucha gente trabajadora, como hoy. Personas honradas que se ganaban el pan con su esfuerzo diario, pero no podemos tapar el sol con un dedo: había mucha delincuencia e inseguridad, lo cual limitaba que El Calvario pudiera celebrar sus actividades con visibilidad. Ahora, con el reordenamiento, hemos visto una gran afluencia de personas nacionales y extranjeras, sobre todo fieles católicos que quieren conocer esta icónica iglesia, que a lo largo de casi 100 años ha sido testigo de importantes transformaciones sociales en el país», aseguró el sacerdote.

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