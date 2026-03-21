Nacionales
Iglesia El Calvario anuncia programación de Semana Santa en San Salvador
EL padre Élder Romero, párroco de la Iglesia El Calvario de San Salvador, informó sobre las actividades religiosas programadas para esta Semana Santa, del domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril.
El lunes 30 se llevará a cabo el ensayo de la crucifixión en el interior del templo, y el martes 31 tendrá lugar la procesión o viacrucis infantil. El miércoles 1. ° de abril se efectuará el traslado de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno y de la Virgen de los Dolores, Madre de las Gracias, hacia las ruinas de la Iglesia San Esteban.
Mientras que el jueves 2 de abril en la mañana se celebrará la Santa Misa Crismal presidida por el arzobispo José Luis Escobar Alas y todos los presbíteros de la arquidiócesis. «Desde la mañana se dará ingreso a los penitentes que recorrerán la calle de la Amargura durante todo el día. Por la tarde, a las 5:00 p.m., tendremos la Eucaristía del lavatorio de los pies y de la institución del sacramento eucarístico. Luego se realizará la procesión del silencio», explicó el sacerdote.
Agregó: «El Viernes Santo, a las 7 de la mañana será el viacrucis, a las 12 del mediodía la crucifixión, a las 3 de la tarde los Santos Oficios y a las 6 de la tarde la procesión del Santo Entierro, que por primera vez recorrerá diferentes calles, con la alfombra más larga».
El Sábado Santo se celebrará la procesión de pésame a las 4 de la tarde y, a las 7 de la noche, el inicio de la vigilia pascual. El domingo de Resurrección comenzará con la procesión a las 4 de la mañana con la venerada imagen de Jesús Resucitado.
Por otra parte, el padre destacó la transformación de la zona, que antes estaba rodeada de comerciantes de productos de brujería y del mercado negro, y que ahora permite muchas actividades litúrgicas. «Había mucha gente trabajadora, como hoy. Personas honradas que se ganaban el pan con su esfuerzo diario, pero no podemos tapar el sol con un dedo: había mucha delincuencia e inseguridad, lo cual limitaba que El Calvario pudiera celebrar sus actividades con visibilidad. Ahora, con el reordenamiento, hemos visto una gran afluencia de personas nacionales y extranjeras, sobre todo fieles católicos que quieren conocer esta icónica iglesia, que a lo largo de casi 100 años ha sido testigo de importantes transformaciones sociales en el país», aseguró el sacerdote.
Judicial
Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Nacionales
Nayib Bukele destaca como el presidente con mejor imagen entre los uruguayos
El nivel de popularidad del presidente Nayib Bukele entre los uruguayos es del 45 %, el más alto obtenido de entre 14 jefes de Estado que fueron evaluados en Uruguay en la última encuesta desarrollada por Equipos Consultores.
De acuerdo con el análisis de la casa encuestadora, Bukele es el líder más conocido por los uruguayos, a diferencia de otros mandatarios, incluso de países suramericanos.
Ignacio Zuasnabar, director de Opinión Pública de Equipos Consultores, dio a conocer los hallazgos del estudio, indicando que «el de mejor imagen es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que además es el único con saldo neto positivo; quiere decir que, si le restamos la antipatía, sigue teniendo balance positivo».
«Bukele es el fenómeno que rompe los ojos en términos de magnitud de la diferencia con el resto», dijo Zuasnabar durante la presentación de los resultados en el informativo «Subrayado».
También añadió: «Cuando pasamos al gráfico de los votantes de la Coalición Republicana, los que tienen más simpatía, evidentemente destaca más todavía Bukele (52 %)».
En el informe publicado, Equipos Consultores resaltó que Bukele obtuvo además resultados «para nada despreciables entre los votantes del Frente Amplio (coalición de izquierda en el gobierno), lo que resulta llamativo».
Respecto a esto, el jefe de Estado salvadoreño resultó con el 41 % de simpatía, ocupando el segundo lugar después de Luiz Inácio Lula da Silva, líder izquierdista de Brasil.
El estudio reveló que el brasileño es el segundo mejor evaluado por los uruguayos en la tabla general, pero es el mejor evaluado entre los frenteamplistas, con saldo neto favorable. Entre los votantes de la Coalición, el argentino Javier Milei ocupa el segundo lugar.
«Es posible que los detalles y consecuencias de algunas de las políticas de Bukele no sean tan conocidas localmente como sus logros en materia de seguridad pública. Los resultados muestran que su figura despierta atractivo en diferentes tiendas políticas», dijo Zuasnabar.
Equipos Consultores consideró en su evaluación a otros líderes a escala mundial, hacia quienes los encuestados manifestaron desconocer de su trabajo en sus respectivos países y el impacto internacional de estos.
Señala en el estudio que hay un conjunto de líderes que resultan menos conocidos para la población uruguaya.
«Tres de cada cuatro uruguayos no conocen al nuevo presidente chileno José Antonio Kast; dos tercios no ubica a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum; y la mitad de la población uruguaya no logra calificar al mandatario chino Xi Jinping, el español Pedro Sánchez, el colombiano Gustavo Petro o la venezolana Delcy Rodríguez», indicó.
La encuestadora indicó en su publicación que, con base en los resultados, «en el mundo actual los uruguayos no parecen encontrar ejemplos de líderes atractivos para una sensibilidad común, ya que la mayoría de los líderes evaluados son rechazados o poco conocidos».
Nacionales
Cerca de 150 parejas se darán el “sí, acepto” hoy en la plaza Gerardo Barrios
Este día la alcaldía de San Salvador Centro celebrará la boda colectiva más grandes de El Salvador. La municipalidad informó que alrededor de 150 parejas se inscribieron para unirse matrimonio en la plaza Gerardo Barrios. Dicha ceremonia será dirigida por el alcalde Mario Durán.
Como parte de los preparativos para la boda colectiva, equipos de la unidad de desechos sólidos realizaron ayer lavados y labores de limpieza en la zona.
«Va a hacer un día muy bonito porque sabemos que la familia es la base de la sociedad, y por supuesto que el matrimonio es parte de este gran proceso», dijo Durán.
De acuerdo con la municipalidad, algunos de los beneficios que se dan al participar en bodas colectivas es que las parejas formalizan su relación de manera sencilla y económica.
«Este acto representa no solo un trámite administrativo, sino un compromiso institucional por facilitar y dar seguridad jurídica a los hogares del municipio, permitiendo que los contrayentes sellen su amor ante la autoridad edilicia», se lee en la página web de la alcaldía central.
Como parte del evento, los nuevos matrimonios disfrutarán de una fiesta colectiva con música en vivo, comida y un impresionante espectáculo de fuegos artificiales.
Este acto colectivo es el segundo de este año; el primero se realizó el pasado 14 de febrero, cuando sellaron su amor 40 parejas.
«San Salvador Centro se consolida como el referente en la organización de bodas colectivas y el lugar preferido de las parejas para dar el ‘sí’. Bajo la convicción de fortalecer el tejido familiar», ha destacado el jefe edilicio.