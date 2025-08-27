Nacionales
Hombre resulta lesionado tras ser arrastrado por una vaca en Usulután
Una persona sufrió lesiones luego de ser arrastrada por una vaca en el caserío Lazo, del cantón Puerto Parada, según reportes preliminares.
De acuerdo con las primeras versiones, el afectado se habría enredado accidentalmente con un lazo, lo que provocó que el animal lo arrastrara.
Equipos de emergencia llegaron al lugar del incidente y brindaron atención prehospitalaria al lesionado. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada por las lesiones sufridas.
Fuerzas Comando 2025 culmina con éxito en El Salvador con una de sus pruebas más exigentes
En el último día de la 19ª edición de Fuerzas Comando 2025, los equipos participantes de 16 países enfrentaron una de las pruebas más exigentes del certamen.
La jornada inició con un salto desde helicóptero sobre el lago de Ilopango, seguido de un recorrido de 1,000 metros en lancha tipo zodiac y 500 metros de nado, cargando una mochila de 50 libras.
Posteriormente, los competidores pusieron a prueba su resistencia física y mental al recorrer 7 kilómetros en terreno irregular, para culminar con una prueba en polígono de tiro, donde demostraron su puntería, precisión, disciplina y trabajo en equipo.
Al respecto, el Ministro de la Defensa Nacional, Vicealmirante, René Francis Merino Monroy, señaló: «siempre que El Salvador compite la gente nos apoya. El Salvador lo ha hecho muy bien este día, creo que es el mejor resultado que ha habido hasta este momento y eso nos está dando la posibilidad de estar entre los primeros tres lugares «.
Este último reto destacó no solo la entrega de los equipos, sino también la excelente organización en El Salvador, que aseguró un desarrollo ordenado y seguro, consolidando a Fuerzas Comando 2025 como una competencia de alto nivel internacional.
Economia
Sorteo LOTRA N.º 417 rinde homenaje al Volcán de Izalco
La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó su Sorteo LOTRA N.º 417 al Volcán de Izalco, conocido internacionalmente como el Faro del Pacífico, uno de los destinos naturales más emblemáticos de El Salvador. Este ícono nacional, ubicado en la Ruta de los Volcanes, atrae a turistas nacionales e internacionales por su clima fresco, paisajes impresionantes y senderos llenos de vida.
Durante la preparación del sorteo, el guía turístico acreditado por CORSATUR, Benjamín Bautista, participó en la presentación de los premios mayores y eligió el orden de introducción de los maletines en la cámara de aire. Además, el equipo de Lotería entregó un marco con el billete conmemorativo que circuló durante la semana.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 417 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 18002 (No vendido)
- Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 13305 (Vendido)
- Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 19289 (No vendido)
Los resultados oficiales se pueden consultar en www.lnb.gob.sv. La Lotería recuerda a los participantes que los sorteos se transmiten en vivo todos los miércoles a las 12:30 p.m. por Facebook, Instagram, YouTube y su página web; a las 2:00 p.m. por Radio El Salvador; y a las 5:30 p.m. por Canal 10.
El próximo sorteo ofrecerá un Primer Gran Premio de $360,000, y se invita al público a visitar la exposición conmemorativa por los 155 años de historia de la Lotería, abierta en la sala temporal del Museo Nacional de Antropología (MUNA) de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con entrada gratuita.
Falla en frenos de microbús provoca accidente en Santa Tecla y deja varios lesionados
Varias personas resultaron lesionadas este miércoles luego de que un microbús del transporte público sufriera un accidente en la calle al Boquerón, en Santa Tecla, La Libertad.
De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor perdió el control de la unidad tras fallar el sistema de frenos, lo que provocó el percance.
Los heridos, cuyas identidades no fueron reveladas, recibieron atención de socorristas que acudieron al lugar. En tanto, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron en la zona para coordinar la asistencia y regular el tráfico, ya que el hecho generó un fuerte congestionamiento vial.