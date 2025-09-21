Nacionales
Guardavidas rescatan a turista chino en peligro en playa Conchalío, La Libertad
Guardavidas de Protección Civil rescataron este domingo a un turista procedente de China en aguas profundas de la playa Conchalío, en el departamento de La Libertad.
El visitante, identificado como Sony Ko, de 47 años, presentó únicamente síntomas de fatiga tras ser rescatado por los socorristas. Según reportes oficiales, el turista desobedeció las indicaciones de los guardavidas, poniendo en riesgo su vida y la de los rescatistas.
Las autoridades reiteraron la importancia de seguir las instrucciones del personal de seguridad en las playas, enfatizando que estas medidas buscan proteger la integridad de los visitantes.
Sucesos
Sismo frente a la costa de Guatemala también sacude parte de El Salvador
Un sismo de 3.7 grados en la escala de Richter se registró este domingo en El Salvador, con epicentro frente a la costa de Guatemala, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El movimiento telúrico ocurrió a las 10:51 a. m., a 32 kilómetros al oeste de la Barra de Santiago y con una profundidad de 71 kilómetros. El temblor se sintió en zonas cercanas a la frontera, aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas.
Nacionales
Accidente en Los Planes de Renderos deja solo daños materiales
Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo en la carretera hacia Los Planes de Renderos involucró a dos vehículos tipo sedán y dejó únicamente daños materiales.
El siniestro se registró en el kilómetro 07, en una curva conocida por la frecuencia de este tipo de incidentes.
Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron en el lugar para investigar las causas del choque y determinar responsabilidades.
Nacionales
Autoridades capturan a conductor que provocó accidente que causó muerte de motociclista en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de Stanley Bladimir Núñez Pinto, conductor de una rastra involucrado en un accidente de tránsito que dejó como resultado la muerte de un motociclista en Sonsonate.
El hecho ocurrió la tarde del sábado sobre el kilómetro 77 de la carretera que de Acajutla conduce hacia Sonsonate Oeste. De acuerdo con las autoridades, Núñez Pinto no respetó la prioridad de paso del motociclista, lo que provocó el impacto y el desenlace fatal.
La PNC informó que el detenido será remitido a los tribunales correspondientes para enfrentar un proceso judicial por el delito de homicidio culposo.