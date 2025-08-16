Nacionales
FUSALMO impulsa el talento juvenil con la Competencia Nacional de Robótica STEAM Maker Challenge 2025
Foto: Fusalmo
El Multigimnasio Don Bosco, en Soyapango, se convirtió en el escenario principal de la Competición Nacional de Robótica STEAM Maker Challenge 2025, organizada por FUSALMO como parte de su programa educativo STEAM Maker Academy. El evento se desarrolló del 15 al 17 de agosto y reunió a más de 4,000 asistentes, entre estudiantes, familias, docentes, patrocinadores y público en general.
Durante tres días, 214 niñas, niños y adolescentes de diferentes puntos del país pusieron a prueba sus habilidades en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática (STEAM), competencias clave en la industria 4.0. Los participantes destacaron en áreas como programación, pensamiento crítico, innovación y diseño mecánico.
La competencia incluyó dos categorías principales:
- Misión Tierra Verde – Categoría Transforma (10-13 años): robots diseñados para simular la descontaminación de suelos.
- Ecolink – Categoría Crea (14-17 años): robots autónomos para restaurar ecosistemas, recolectar agua y dispersar semillas.
El evento también contó con la presencia de especialistas internacionales como el Dr. Vince Wilczynski, de la Universidad de Yale, junto a representantes de FIRST Global, organización líder en robótica a nivel mundial.
Uno de los momentos más relevantes fue la conformación del Team El Salvador, que representará al país en la Competencia Internacional de Robótica FIRST Global Challenge 2025, programada para octubre en Ciudad de Panamá, con la participación de más de 190 naciones. La presentación oficial del equipo salvadoreño tendrá lugar el próximo 21 de agosto, durante la Cena de la Alegría.
María José Contreras, directora de RSM, socio estratégico de FUSALMO, destacó el impacto positivo de la iniciativa: “Este proyecto les ha abierto una ventana al mundo y les ha dado oportunidades que quizá no tendrían en otras circunstancias. Creemos en su capacidad de transformar su entorno y construir un futuro diferente”.
Con este tipo de iniciativas, FUSALMO refuerza su compromiso con el desarrollo de la juventud salvadoreña, ofreciendo experiencias de primer nivel en tecnología y robótica, que abren nuevas oportunidades para la formación y la innovación.
Nacionales
El Salvador es el epicentro de la inversión internacional
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió en El Salvador a una delegación de empresarios de la industria hotelera liderada por Philippe Ziade, CEO y fundador de Growth Holdings, y Steve Escalante, presidente de International Business Development, como resultado de la misión oficial desarrollada en julio en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
Growth Holdings agrupa a 64 empresas con inversiones en sectores como el inmobiliario, la construcción, la hostelería y la tecnología. Los empresarios, acompañados por la cónsul general de El Salvador en Las Vegas, Silvia Romero, visitan el país para conocer el clima de negocios, las oportunidades de inversión y el potencial turístico salvadoreño.
Durante el encuentro, Ulloa reafirmó el compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele de garantizar seguridad jurídica, estabilidad y condiciones favorables para inversiones estratégicas que impulsen el desarrollo económico y la generación de empleo.
La delegación manifestó su interés en proyectos hoteleros en la zona de Surf City 2, como parte de su agenda para diversificar portafolios y aprovechar el actual clima de seguridad en el país. También realizarán recorridos por destinos turísticos nacionales.
En la reunión participaron además Joseph Campos, asesor sénior de Growth Holdings, y Patrick Ziade, presidente de Growth Construction.
Nacionales
Discusión entre conductores paraliza el tráfico en plena vía
Un hecho de intolerancia vial fue registrado en las cercanías de un conocido centro comercial de la colonia Escalón, San Salvador.
En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el conductor de un microbús de la ruta 16 detiene su unidad en plena vía para discutir con un automovilista particular.
El incidente generó afectaciones en la circulación, mientras otros conductores intentaban transitar por la zona.
Hasta el momento, se desconocen los motivos que provocaron la confrontación, que casi termina de manera más grave.
Jetset
Karlita y sus amigas se robó en el corazón de grandes y chicos en su gira por El Salvador
El reconocido grupo infantil mexicano “Karlita y sus amigas”, finalizó una gira de 3 conciertos por El Salvador, donde cientos de personas disfrutaron de su canciones, música en vivo, dinámicas y premios.
La afluencia de asistentes fue masiva en las presentaciones artísticas realizadas en el parque Cuscatlán y los centros comerciales Plaza Mundo Soyapango y Metrocentro San Salvador.
“Estamos muy felices por el recibimiento del público salvadoreño, hemos sentido el cariño de grandes y chicos al cantar y bailar nuestras canciones”, aseguró Karlita de León, líder y vocalista del grupo.
Esta es la primer gira internacional del grupo conformado por Karlita, AniLu y Alaia, donde presentaron oficialmente su disco “Mis Mascotas”, que contiene importantes éxitos, entre ellos: El Gato bandido, Luno mi perro saltarín, mi perrita estrella y el baile de mis mascotas entre otras.
La producción del disco estuvo a cargo del compositor y empresario mexicano Tarín de León, quien aseguro que “Nunca nos imaginamos la aceptación del disco por parte del público asistente, hemos tenido un lleno total en los 3 conciertos y vimos que todo mundo bailaba y cantaba con las dinámicas y canciones del grupo”.
Durante su gira por El Salvador Karlita y sus amigas estrenó sus últimas dos canciones: El baile de Pepito (Dedicada a nuestro país) y El pescadito loco, inspiradas en sucesos y vivencias cotidianas ocurridas a las integrantes de la agrupación.
“El pescadito loco” fue inspirada en un día de playa, cuando un pez se acercó a Karlita y comenzó a morder sus deditos del pie y se mantuvo junto a ella durante varios minutos. “El baile de pepito” cuenta la historia de José, hermano de AniLu, un niño inquieto, bailarín y muy bromista, aseguró De León.
Extraoficialmente ha trascendido que ante el éxito obtenido en esta gira por El Salvador, el grupo estaría planificando una segunda gira para los primeros días del mes de octubre próximo, donde ofrecerían presentaciones en diferentes puntos del país.
Para conocer más de este proyecto musical y de las aventuras de sus integrantes, pueden visitar el canal oficial de Youtube, Spotify y otras redes sociales como Karlita y sus Amigas.