Fiscalía participa en caminata de sensibilización contra la trata de personas

La Fiscalía General de la República (FGR) participó este viernes en una caminata de sensibilización contra la trata de personas, cuyo objetivo fue generar conciencia entre jóvenes, estudiantes y la población en general sobre este delito.

La actividad inició en la Plaza de la Cultura, en el Paseo El Carmen, y finalizó en el parque El Cafetalón. La caminata fue organizada por la Alcaldía de Santa Tecla, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Consejo Nacional contra la Trata de Personas y la organización A21.

«Las víctimas de este delito son personas que han sido engañadas, amenazadas o forzadas para ser explotadas sexualmente, obligadas a realizar trabajos forzados u otras actividades en contra de su voluntad», explicó el Ministerio Público.

Durante la jornada, personal de la Fiscalía también brindó charlas informativas sobre el delito de trata de personas.

La FGR cuenta con la Unidad Especializada de Tráfico Ilegal de Personas y Trata de Personas y detalló que, hasta julio de 2026, brindó un total de 150 atenciones y abordajes psicológicos a víctimas y testigos de este delito.

Asimismo, la institución destacó la importancia de denunciar estos hechos ante las autoridades para contribuir a la protección de las víctimas.

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