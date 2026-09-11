Nacionales
Fiscalía participa en caminata de sensibilización contra la trata de personas
La Fiscalía General de la República (FGR) participó este viernes en una caminata de sensibilización contra la trata de personas, cuyo objetivo fue generar conciencia entre jóvenes, estudiantes y la población en general sobre este delito.
La actividad inició en la Plaza de la Cultura, en el Paseo El Carmen, y finalizó en el parque El Cafetalón. La caminata fue organizada por la Alcaldía de Santa Tecla, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Consejo Nacional contra la Trata de Personas y la organización A21.
«Las víctimas de este delito son personas que han sido engañadas, amenazadas o forzadas para ser explotadas sexualmente, obligadas a realizar trabajos forzados u otras actividades en contra de su voluntad», explicó el Ministerio Público.
Durante la jornada, personal de la Fiscalía también brindó charlas informativas sobre el delito de trata de personas.
La FGR cuenta con la Unidad Especializada de Tráfico Ilegal de Personas y Trata de Personas y detalló que, hasta julio de 2026, brindó un total de 150 atenciones y abordajes psicológicos a víctimas y testigos de este delito.
Asimismo, la institución destacó la importancia de denunciar estos hechos ante las autoridades para contribuir a la protección de las víctimas.
Nacionales
TSE y PGR suscriben convenio de mediación
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Procuraduría General de la República (PGR) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de fortalecer la prevención y mediación de controversias durante los comicios generales programados para el 28 de febrero de 2027.
La presidenta del TSE, Roxana Soriano, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambas instituciones para prevenir y solventar posibles conflictos que puedan surgir durante el evento electoral del próximo año.
«En materia electoral no basta con responder cuando una controversia ya se ha producido, debemos contar con capacidades institucionales que permitan identificar riesgos oportunamente, facilitar el diálogo y evitar que una diferencia legítima se transforme en conflicto que afecte todo el desarrollo del proceso electoral», manifestó Soriano.
Por su parte, el titular de la PGR, René Escobar, explicó que el alcance del convenio comprende distintos momentos de la jornada de votación, entre ellos la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados, así como el escrutinio preliminar y final.
Escobar señaló que los procesos democráticos pueden generar diferencias, tensiones o controversias, por lo que consideró importante contar con mecanismos institucionales que permitan atenderlas conforme al marco legal.
«Sabemos que todo proceso democrático puede generar diferencias, tensiones o controversias, pero la fortaleza institucional se manifiesta en la capacidad de encausarlas conforme al derecho antes de que se intensifiquen», afirmó el titular de la PGR.
Nacionales
Calor y lluvias marcarán el clima de este día en El Salvador
El cielo estará poco nublado durante la mañana, sin lluvias. Por la tarde, se prevén lluvias y tormentas puntuales en sectores de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y en zonas del norte de Santa Ana, Chalatenango, San Miguel, Morazán y La Unión.
Durante la noche, se esperan lluvias en la zona paracentral y central del país, principalmente en Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, San Salvador, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), y La Libertad. Estas lluvias se desplazarán hacia la zona costera y occidental del país.
Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a 40 km/h. El viento variará entre 10 y 25 km/h.
El ambiente será muy cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este y una Onda Tropical, que favorecerán la formación de nubosidad y lluvias en diferentes sectores del país.
Judicial
Condenan hasta a 880 años de prisión a 65 mareros
Un total de 65 pandilleros de la MS fueron condenados a penas que, en conjunto, alcanzan hasta 880 años de prisión, luego de ser encontrados culpables de múltiples delitos cometidos entre 2012 y 2018 en los distritos de Chapeltique, Ciudad Barrios, El Tránsito y San Miguel.
Entre los hechos atribuidos a esta estructura criminal se encuentra el homicidio de una de sus víctimas, quien fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, en San Miguel. Posteriormente, los pandilleros la aislaron, golpearon y apuñalaron hasta causarle la muerte.
Además, los imputados fueron declarados responsables de 22 homicidios, ocho casos de privación de libertad, 13 casos de extorsión agravada, agrupaciones ilícitas y otros delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa obteniendo condenas contra integrantes de esta estructura criminal por los diferentes delitos cometidos en perjuicio de la población.
⚖️ HASTA A 880 AÑOS DE PRISIÓN A 65 MAREROS
Una de las víctimas de estos criminales fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, San Miguel. Luego de aislarla, la golpearon y apuñalaron hasta matarla.
Además, los imputados son responsables de 22 homicidios, 8… pic.twitter.com/aaqK9xDLFq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 10, 2026