Entregan paquetes alimenticios a agentes de la PNC

El Presidente de la República, Nayib Bukele, aplaudió la decisión de la diputada de Nuevas Ideas, Dania González, al rechazar una sospechosa reunión propuesta por la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) que no cumpliría los protocolos de transparencia de la nueva Asamblea Legislativa.

En sus redes sociales, el mandatario resaltó la decisión de la legisladora quien encabeza la comisión financiera legislativa, decidida al combate frontal de la corrupción en los 30 años de los gobiernos de ARENA y el FMLN.

“Diputadas jóvenes y valientes. Así se cambia nuestro país”, escribió el mandatario salvadoreño en su cuenta de Twitter en alusión a la legisladora de la bancada cyan.

González rechazó una invitación de desayuno o almuerzo que le propuso Abansa “con el objetivo de establecer relaciones cordiales y conversar sobre temas de interés para el sistema financiero y el país”.

La diputada mostró en redes sociales la carta de invitación en la que dicha Asociación señalan que están “convencidos que el desarrollo económico y el bienestar de la población requieren del compromiso de todos los sectores”.

La legisladora respondió que no tiene “porque ir a desayunar con los bancos; soy responsable de la justicia financiera de este país y me he comprometido a ser una legisladora transparente”.

Durante una reunión de la comisión, este viernes, González agregó que “el único canal y el único espacio donde nos podemos reunir es este: en la Comisión Financiera frente a cámaras y en la casa del pueblo”.

“Nadie de esta comisión está autorizado para hacer este tipo de encuentros en privado”, advirtió la diputada de la bancada cyan.

González señaló que, sin embargo, sí es necesario “dialogar, pero lo vamos a hacer de manera transparente”.

“No tenemos por qué andar desayunando o reuniéndonos en otro lugar que no sea aquí. No nos vamos a prestar para hacer leyes a la medida de estos grupos”, le reiteró González a Abansa.