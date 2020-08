Testimonio de joven que se salvó de ser secuestrada junto a dos de sus amigas en reconocido centro comercial de Antiguo Cuscatlán

Su nombre es Nicole y ha sido tendencia todo este inicio de semana en redes sociales gracias a su publicación en donde cuenta como a ella y sus amigas las intentaron secuestrar al salir de un centro comercial de Antiguo Cuscatlán.

Estas son sus palabras:

“LA VEZ QUE IBAMOS A SER SECUESTRADAS PARA TRATA DE BLANCAS CON 2 AMIGAS EN MULTIPLAZA”.

Antes de empezar debo recalcar que por este tipo de cosas DEBEN prestar atención a su INSTINTO Iniciamos: Todo paso una vez que salimos dos amigas y yo a comer tipo a una hamburguesería de sivar, al rato yo propuse vamos por un helado a multi y andamos caminando ahí, y así hicimos todo.

Estuvo bien hasta que llego la hora de irnos. Se han fijado las escaleras de multi donde ponen el tobogán de pelota para los niños, las que están enfrente de donde ponen el árbol de navidad, las largota?

Quien me conoce sabe que HABLO como una lora y ahí iba yo hablando bajando las escaleras cuando de la nada vi a la pareja y al rato a mis amigas, Y HABÍA UNA TENSIÓN EN EL AMBIENTE, cabe recalcar que era tarde y solo éramos las 3 y la pareja ni guardias habían. Pero no le tome importancia seguí hablando, luego de esto llegamos al maquinita donde se validan los ticket para salir, yo por ir hablando no me fije pero dicen mis amigas que cuando nosotros pasamos enfrente de la pareja ellos se levantaron y nos siguieron, al ver que paramos en la maquinita ellos se sentaron en los cubos que están en el parqueo por la entrada de multi. Explicación de nuestra ubicación en ese momento: espero entiendan cual entrada.

Yo todo ese rato hablando quejándome que la maquina no sería y de pronto le dije a mi amiga “andas monedas que me podas prestar” y ella SUPERR RARA Y DISTRIDA me dijo “si tene” y mi otra amiga estaba igual yo EN SERIO no sabia que pasaba, pero luego vi a la pareja y ahí entendí, no les miento DABA ESCALOFRIOS ESTAR AHI, ERA UN AMBIENTE HORRIBLE.

Literal parecía que no estaban esperando y nos miraban, y luego se hace los tontos, bueno llego la hora que termine de validar y ni modo tuvimos que pasar enfrente de ellos, FUE HORRIBLE mis dos amigas calladas con la respiración acelerada y yo igual pero nadie decía nada, hasta que mi amiga de las monedas dijo “niñas no siente que nos vienen siguiendo” o “si sentíamos algo raro” no recuerdo tanto, a lo que mi otra amiga y yo respondimos ” SII” ahi empezó la CORRIDA de nuestras vidas al carro y la pareja EMPEZO A METERLE TAMBIÉN y esto fue lo peor…. nos subimos al carro yo era la que iba manejando y cuando enciendo las luces veo que su CARRO ESTABA ENFRENTÉ DEL DE NOSOTRAS.

Antes de bajarme les explique a mis amigas que me tenia que bajar a pedir ayuda, que en el carro andaba un machete como buena salvadoreña y que lo usaran sin miedo si alguien venia por ella y pitaran como locas o si podían que se fueran que no pensaran en mi. Mis amigas por que el miedo de nosotras era que aparte del carro apareciera gente de ellos mismos para agarrarnos no se el miedo nos tenia pend…, me baje dejando a mis amigas abrazas y llorando esperando que no me pasara nada al buscar un guardia de seguridad, no les miento…

Fue horrible yo sufri dejándolas en el carro y ellas al verme bajar, pónganse en ese momento litera los nervios eran LO PEOR pero traté de calmarme, camine quizas 1 min pata encontrar un guardia pero yo sentí 40 minutos y todo el tiempo pensando “mis amigas se las van a llevar y yo las conozco se que de dos no hacia nada y literal me cuentan que ellas quedaron abrazadas, con el corazón a punto de explotar, una llorando y la otra en shock pensando que me llevaron.

Miren cuando vi al guardia solo le dije “A MIS AMIGAS Y A MI NOS VIENE SIGUIENDO VENGASE” y el señor se quedo ¿? Jaja, bueno yo corrí con el hacia donde mis amigas esperando que siguieran vivas y fue así le explicamos todo al señor, y le dijimos el carro y todo, el se acerco al carro de la pareja y les dijo que se fueran que no podían estar ahí y ellos le contestaron “no podemos estamos esperando” y el señor le insistió varias veces que se fueran hasta que se fueron, todo eso nos dijo el señor, después de eso estuvimos quizás uno 30 minutos en el carro tratando de calmarnos cuando le dije a mis amigas, vamonos a mi casa y ahí oramos y voy a dejarlas ( otro problema porque capaz nos seguían).

(los que me conocen y saben como manejo bajo presión se han de imaginar todas las escenas) al final fui a dejar a mi otra amiga que prácticamente vive a 1min de la casa, yo llegue en 2 segundos:), esa noche las 3 llegamos a nuestra casa como si nada…

El siguiente día yo le conté a un amigo mio que tiene familiares que trabajan de policías, tenientes, etc. Y me dijo que le había contando a su tío sobre lo que nos paso y su tío le dijo “TIENEN MUCHA SUERTE ese es el modus operandi de los secuestradores de trata de blanca, se van a esperar muchachas afuera de un centro comercial o discotecas, las drogan, las venden, hasta que las pierden, se han reportado varios casos en multi”.

Honestamente y hablo de parte de mis dos amigas y yo, es lo peor que a una mujer le puede pasar, al contar la historia me dio tanta cosa saber que estuvimos cerca que nos secuestraran y nos da mucho dolor porque esto sucede en todo el mundo, de corazón no anden solas y cuídense.

Ese fue el testimonio de Nicole, el centro comercial Multiplaza ya se comunicó con ella para saber más sobre el caso.