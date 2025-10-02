Nacionales
El Salvador tendrá lluvias y tormentas este jueves en diferentes zonas del país
El Ministerio de Medio Ambiente informó que durante la madrugada se registrarán lluvias y tormentas en sectores de la zona oriental y central, principalmente en la franja costera.
En horas de la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y se esperan precipitaciones en la costa central y oriental. Hacia el final del periodo matutino, las lluvias se concentrarán en la cordillera volcánica del centro y occidente.
Por la tarde, las condiciones atmosféricas favorecerán un cielo nublado, con tormentas sobre la cordillera volcánica y la zona norte, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador.
Durante la noche, las lluvias continuarán en la zona norte, así como en sectores del occidente y oriente, mientras que en el centro del país el cielo permanecerá mayormente nublado.
El viento se mantendrá del este y sureste con velocidades entre 10 y 20 km/h, y ráfagas de hasta 35 km/h. Estas condiciones están asociadas al ingreso de humedad desde el Pacífico, a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y al paso de vaguadas.
Mined reconoce a 15 centros educativos en primera Premiación de Bandas Estudiantiles 2025
El Ministerio de Educación (Mined) galardonó a 15 instituciones públicas y privadas que destacaron en el Desfile de Independencia del pasado 15 de septiembre, en la primera edición de la Premiación de Bandas Estudiantiles 2025.
Las bandas fueron reconocidas por su talento, disciplina, creatividad y fervor cívico. El proceso de selección estuvo a cargo de tres jueces del Ministerio de Cultura, quienes evaluaron la ejecución musical, entusiasmo, coreografía y armonía en la presentación de uniformes, accesorios, colores y formación.
El primer lugar fue otorgado al Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), que recibió $100,000 en instrumentos musicales. La ministra de Educación, Karla Trigueros, entregó el reconocimiento.
En sus redes sociales, el Mined felicitó a las instituciones ganadoras por “demostrar su talento, disciplina y creatividad en cada una de sus presentaciones”.
Encuentran sin vida a joven desaparecido tras volcar lancha en Ahuachapán
Mujer provoca accidente por conducir bajo efectos del alcohol en Santa Ana
La Policía Nacional Civil informó sobre la detención de Brenda Sofía Alarcón Rodríguez, de 35 años, por conducción peligrosa tras protagonizar un accidente en el kilómetro 74 de la carretera de Candelaria de la Frontera, en Santa Ana.
Según las autoridades, la mujer impactó contra la parte trasera de un bus de la ruta 9 que circulaba de Santa Ana Oeste hacia Santa Ana Centro. La prueba de alcotest arrojó un nivel de alcohol de 156°.
El percance solo dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas. La PNC recordó la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol para prevenir accidentes de tránsito.