El Salvador reporta un nuevo día sin homicidios, según la PNC

El presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Carlos Hernández, informó que están a la espera de recibir comunicación oficial de las autoridades migratorias de Estados Unidos respecto a la detención de Norman Quijano, diputado de ARENA y representante de El Salvador en el organismo regional.

Hernández indicó que, hasta el momento, solo conocen la situación a través de medios de comunicación internacionales, que reportaron que Quijano fue arrestado a finales de mayo por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas. Quijano cumple prisión preventiva en un centro de detención mientras se define su situación migratoria.

El expresidente de la Asamblea Legislativa, condenado en abril de 2024 a 14 años y cuatro meses de cárcel por negociar con pandillas en 2014, no ha cumplido con sus funciones parlamentarias desde febrero de este año. Según Hernández, desde entonces no ha participado en sesiones ni virtuales, y no recibe pago alguno.

El titular del Parlacen también defendió la legalidad del desafuero que la Asamblea Legislativa salvadoreña realizó en diciembre de 2021 contra Quijano, pese a críticas de la oposición que señalaban que dicho procedimiento debía ser realizado por el propio Parlacen.

