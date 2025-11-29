Nacionales
Distrito de Apopa tendrá un corredor peatonal
El alcalde de San Salvador Oeste, José Urbina, anunció que próximamente será habilitado un nuevo corredor peatonal en el centro de Apopa, con el objetivo de mejorar la movilidad y el orden en una de las zonas más transitadas del municipio.
Según el edil, el área intervenida presentaba desorden, obstáculos y dificultades para la circulación, lo que afectaba la seguridad de los peatones. Urbina afirmó que la obra responde a la solicitud de la población de recuperar un espacio que por años estuvo ocupado por ventas y carecía de aceras.
El corredor contará con iluminación para permitir el tránsito seguro durante la noche. Además, el alcalde informó que la comuna ejecuta otros trabajos en el municipio, como la reconstrucción de aceras en la calle a La Estación y la recuperación de vías importantes.
Urbina señaló que el municipio estuvo abandonado por décadas, pero aseguró que su administración está avanzando con obras.
Nacionales
San Salvador Centro capacita a 130 comerciantes para venta segura de pólvora en temporada festiva
La alcaldía de San Salvador Centro, a través de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, Protección Civil Municipal y la Policía Nacional Civil (PNC), impartió una capacitación sobre prevención de incendios a 130 comerciantes en proceso de obtener acreditación municipal para la venta de pólvora en Navidad y fin de año.
Agentes de la División de Armas y Explosivos (DAE) explicaron la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia, incluyendo prohibiciones y multas que van desde $408.80 hasta $4,088. Los vendedores también recibieron instrucción sobre el uso adecuado de extintores, su ubicación en los puestos autorizados y acciones básicas ante emergencias.
El encargado de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, Irvin Rodríguez, señaló que estas capacitaciones son obligatorias para garantizar un comercio seguro. Los participantes destacaron la importancia de este proceso para actuar correctamente ante posibles incidentes.
Las actividades forman parte del Plan Pólvora 2025, orientado a garantizar festividades seguras. La comuna recordó que los puntos autorizados para venta de pólvora estarán ubicados en Don Rúa, redondel Baden Powell, triángulo de calle Motocross, Plaza Masferrer, calle a Huizúcar, calle Ramón Belloso, barrio Santa Anita y parque Centenario.
Nacionales
Gobierno está listo para darle un mayor realce al carnaval de San Miguel
San Miguel celebra hoy el Carnaval Internacional, un evento tradicional que este año cuenta con el respaldo del Gobierno del presidente Nayib Bukele, con el objetivo de consolidarlo como destino turístico para nacionales y extranjeros. Las autoridades esperan la asistencia de más de dos millones de personas y destacan que el evento será más grande y seguro.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, afirmó que el trabajo articulado del gabinete permitirá superar la afluencia de años anteriores, resaltando la confianza generada por las condiciones de seguridad.
El desfile, con más de cien carrozas y carros alegóricos, iniciará a las 6:00 p. m. desde la Plaza de Toros, recorrerá la avenida Roosevelt y la 2.ª calle poniente hasta culminar en el parque Joaquín Eufrasio Guzmán. La reina del carnaval, Belinda Castellanos, y representantes de barrios y colonias formarán parte del recorrido.
Más de 40 agrupaciones musicales, chanchonas y discomóviles participarán en la fiesta, que tendrá como atractivo principal la presentación de Juan Luis Guerra en el estadio Charlaix, seguido de Elvis Crespo y Calibre 50. Las puertas del estadio abrirán a las 5:00 p. m., con accesos habilitados por la 11 calle poniente y avenida Roosevelt, según el Ministerio de Turismo.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que más de 2,000 elementos del Sistema Nacional de Protección Civil serán desplegados para vigilancia epidemiológica, atención prehospitalaria, prevención de incendios y manejo de desechos. Señaló que se han previsto escenarios para garantizar una celebración segura.
El Gobierno también implementará medidas de protección a la niñez. Conapina tendrá 23 equipos distribuidos en diferentes puntos para asegurar espacios seguros y verificar que niños y adolescentes estén acompañados por adultos. Los menores de 12 años no podrán ingresar al estadio Charlaix por razones de seguridad.
Nacionales
Noviembre acumula 25 días sin homicidios en El Salvador, según la PNC
Noviembre sumó un día más sin registrar homicidios en El Salvador, alcanzando un total de 25 jornadas sin asesinatos, según estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). La institución informó en su cuenta de X que el viernes 28 de noviembre cerró sin homicidios en el territorio nacional.
Los días con cero homicidios durante el mes son: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28.
En meses anteriores, las cifras fueron: 25 días en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo, 25 en junio, 29 en julio, 27 en agosto, 23 en septiembre y 24 en octubre.
Según el reporte, del 1 de enero al 28 de noviembre de 2025 se acumulan 276 días sin muertes violentas. La PNC atribuye estos resultados a los patrullajes constantes de sus equipos y de la Fuerza Armada, que han contribuido a mantener un contexto social alejado de la violencia.