Deuda de la alcaldía de San Salvador aumentó $47 millones en la administración de Ernesto Muyshondt, confirma el alcalde Durán

El alcalde de San Salvador, Mario Durán, confirmó que hasta la fecha la deuda que dejó el ex edil, Ernesto Muyshondt, aumentó en $47 millones, lo que conlleva que el monto histórico acumulado de la comuna capitalina sea de $100 millones debido al mal manejo financiero de la última administración municipal.

“Era una enorme ineficiencia, hay montos de miles y hasta de millones de dólares que se le deben a empresas, pero también hay deudas como de $18 a un payaso que dio sus servicios en unas fiestas patronales, es una gran incoherencia”, contrastó Durán.

Por ello, el alcalde cuestionó de la postura del ex alcalde Muyshondt, quien aseguró ayer que todas estas denuncias son parte de una “persecución política” y que la deuda se relaciona con el impago del FODES, lo cual para el edil de San Salvador “es falso”.

“El debe responder por las acciones que son fruto de su incapacidad, en cada una de sus decisiones había intereses ocultos, no es una excusa no tener el FODES para endeudar así la comuna, el problema es que no invirtieron en la gente, sino en un desorden de prioridades”, destacó el acalde capitalino.

Durán dijo que la cifra “puede cambiar” porque se están encontrando más documentos, facturas y contratos, por lo que se procederá a hacer las denuncias pertinentes, incluyendo plazas fantasmas y el aumento sin justificación de la planilla municipal, ya que de 5,600 empleados que hay en la comuna, 1,200 entraron en la gestión Muyshondt.

“La planilla de la alcaldía está aumentada en $1 millón mensuales, hay gente que de repente apareció, mucho activista, diputados suplentes, familiares y amigos, son aberraciones las que hemos encontrado por parte de Muyshondt que sigue delirando luego de perder las elecciones”, agregó el alcalde Durán.

Por último, confirmó que todo esto se denunciará ante la Fiscalía General de la República y que se esta avanzando en el pago de salarios adeudados. “Es algo que se está cumpliendo, es un compromiso, ya no se les debe los $9 millones de retenciones y estamos pagando de forma regular y correcta”, finalizó el edil de San Salvador.