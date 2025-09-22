Nacionales
Detienen a tres personas tras agredir a hombre en cantina de Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de dos hombres y una mujer, señalados de agredir a un hombre en las afueras de una cantina en el municipio de Sonsonate Centro.
Los arrestados fueron identificados como Fernando Javier Criollo Cornejo, Luis Enrique Ramírez y Ana Lizeth Días Castaneda. Según las autoridades, los presuntos agresores iniciaron una discusión con la víctima y luego lo atacaron con puños y patadas.
El hecho ocurrió sobre el Paseo 15 de Septiembre y quedó registrado en cámaras de videovigilancia. La víctima recibió atención médica en un centro hospitalario, con apoyo de una patrulla policial.
Los detenidos serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes para enfrentar cargos por el delito de lesiones.
El cielo se mantendrá nublado durante la mañana, con lluvias débiles en la zona costera y la cadena volcánica. A partir de media mañana, se prevén chubascos en diferentes sectores del territorio.
Para la tarde, se esperan tormentas de moderada a fuerte intensidad en la cadena montañosa norte y la franja volcánica, con mayor afectación en las zonas central, paracentral, occidental y oriental.
Durante la noche continuarán los chubascos y tormentas en la zona norte, sectores de oriente y en el litoral.
El viento se mantendrá de 10 a 20 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h durante las tormentas. El ambiente será cálido en el día y fresco en la noche y madrugada.
La situación climática de este lunes está influenciada por el paso de una onda tropical, apoyada por sistemas en capas medias, que favorecen la formación de nubosidad y tormentas dispersas en el país.