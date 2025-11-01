Nacionales
Detienen a dos hombres por protagonizar pelea durante un baile en Chalatenango
La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó a dos hombres que se enfrentaron a golpes durante un baile en el barrio El Centro, del municipio de Chalatenango Centro.
Los detenidos fueron identificados como José Yorandir Rivas Erazo y José Ulises Yáñez Calderón. Según las autoridades, ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento de la riña.
Los implicados serán procesados por el delito de desórdenes públicos.
Los hombres estaban en estado de ebriedad.
Serán remitidos por desórdenes públicos. pic.twitter.com/DmrUtNC4OB
— PNC El Salvador (@PNCSV) November 1, 2025
Economia
Conozca los nuevos precios de los cilindros de gas en El Salvador
Nacionales
Misión humanitaria de El Salvador llega a Jamaica para apoyar tras el paso del huracán Melissa
Casa Presidencial confirmó la llegada a Jamaica de la misión humanitaria enviada por El Salvador, como parte del apoyo internacional impulsado por el presidente Nayib Bukele ante los daños ocasionados por el huracán Melissa.
La delegación está integrada por 60 bomberos, 36 miembros del Grupo Táctico Operativo, 60 especialistas en salvamento acuático, 95 elementos de la Fuerza Armada, 10 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y 40 profesionales del área médica y de atención prehospitalaria.
El presidente Bukele anunció el envío de esta misión el pasado 30 de octubre, tras conocerse que el huracán Melissa dejó más de 30 fallecidos y severas afectaciones estructurales en el país caribeño.
Además, junto con el personal especializado, El Salvador envió 50 toneladas de suministros destinados a las comunidades más golpeadas por el fenómeno natural, con el fin de contribuir en las labores de respuesta, asistencia y recuperación.
Nacionales
Capturan a hombre por tráfico de drogas en Ahuachapán
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Víctor José Escalante Catalán, acusado de dedicarse al tráfico de drogas, en el cantón Las Chinamas, del municipio de Ahuachapán Centro.
Según el informe policial, al momento de su detención, el sujeto transportaba la droga escondida dentro de un recipiente plástico.
Escalante será puesto a disposición de los tribunales correspondientes para enfrentar cargos por posesión y tenencia de drogas.