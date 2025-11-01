Connect with us

Nacionales

Capturan a hombre por tráfico de drogas en Ahuachapán

Publicado

Hace 31 minutos

el

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Víctor José Escalante Catalán, acusado de dedicarse al tráfico de drogas, en el cantón Las Chinamas, del municipio de Ahuachapán Centro.

Según el informe policial, al momento de su detención, el sujeto transportaba la droga escondida dentro de un recipiente plástico.

Escalante será puesto a disposición de los tribunales correspondientes para enfrentar cargos por posesión y tenencia de drogas.

Economia

Conozca los nuevos precios de los cilindros de gas en El Salvador

Publicado

Hace 14 minutos

el

1 noviembre, 2025

Por

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) registrarán una variación a partir de noviembre de 2025.

El monto del subsidio focalizado se mantendrá en $8.04, permitiendo que los beneficiarios paguen únicamente $2.80 por el cilindro de 25 libras, uno de los más utilizados por los hogares salvadoreños. Sin subsidio, este cilindro tendrá un precio de $10.84.

El cilindro de 35 libras tendrá un precio regular de $15.10, pero los beneficiarios del subsidio solo pagarán $7.06. En el caso del cilindro de 20 libras, su costo será de $8.75 sin subsidio y de $0.71 con el beneficio. Finalmente, el cilindro de 10 libras costará $4.51 a precio regular y podrá adquirirse sin costo por los hogares que reciben el subsidio.

Según la DGEHM, las variaciones responden a factores internacionales, como el aumento de aproximadamente 1.7 millones de barriles en las reservas de propano en Estados Unidos.

“La producción de propano y propileno en Estados Unidos promedió 2.8 millones de barriles por día en octubre, manteniendo la estabilidad en el mercado internacional”, destacó la institución.

Nacionales

Misión humanitaria de El Salvador llega a Jamaica para apoyar tras el paso del huracán Melissa

Publicado

Hace 21 minutos

el

1 noviembre, 2025

Por

Casa Presidencial confirmó la llegada a Jamaica de la misión humanitaria enviada por El Salvador, como parte del apoyo internacional impulsado por el presidente Nayib Bukele ante los daños ocasionados por el huracán Melissa.

La delegación está integrada por 60 bomberos, 36 miembros del Grupo Táctico Operativo, 60 especialistas en salvamento acuático, 95 elementos de la Fuerza Armada, 10 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y 40 profesionales del área médica y de atención prehospitalaria.

El presidente Bukele anunció el envío de esta misión el pasado 30 de octubre, tras conocerse que el huracán Melissa dejó más de 30 fallecidos y severas afectaciones estructurales en el país caribeño.

Además, junto con el personal especializado, El Salvador envió 50 toneladas de suministros destinados a las comunidades más golpeadas por el fenómeno natural, con el fin de contribuir en las labores de respuesta, asistencia y recuperación.

Nacionales

Detienen a dos hombres por protagonizar pelea durante un baile en Chalatenango

Publicado

Hace 38 minutos

el

1 noviembre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó a dos hombres que se enfrentaron a golpes durante un baile en el barrio El Centro, del municipio de Chalatenango Centro.

Los detenidos fueron identificados como José Yorandir Rivas Erazo y José Ulises Yáñez Calderón. Según las autoridades, ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento de la riña.

Los implicados serán procesados por el delito de desórdenes públicos.

