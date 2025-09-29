Delitos de mayor incidencia disminuyen hasta en 98 % gracias a acciones de autoridades

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó una reducción significativa en delitos de alta incidencia en los últimos tres años, atribuida a la implementación del régimen de excepción y la captura de más de 89,000 pandilleros y colaboradores.

Entre 2022 y 2025, la posesión y tenencia de drogas cayó un 98 %, la resistencia un 96 % y la extorsión un 95 %. Otros delitos monitoreados diariamente incluyen robos, agresiones sexuales y tenencia ilegal de armas de fuego, según explicaron los ministros de Defensa y Seguridad, René Francis Merino Monroy y Gustavo Villatoro.

Merino Monroy señaló que el narcomenudeo ha sido una fuente de ingresos para las pandillas y que combatirlo es clave para prevenir que jóvenes queden atrapados en el ciclo de violencia. En julio, miembros de la Fuerza Armada detuvieron a tres distribuidores de droga en San Juan Opico, incautando marihuana, metanfetaminas, dinero en efectivo y otros artículos relacionados.

Por su parte, el 2 de septiembre, la Fiscalía logró que William César Leiva Hernández fuera condenado a 28 años de prisión por tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero, tras incautarle más de 3 kg de cocaína y casi $15,000 en efectivo sin justificación legal.

Las estadísticas también reflejan avances en la lucha contra la violencia: los casos de resistencia pasaron de 200 en 2022 a 9 en 2025, mientras que las extorsiones cayeron de 154 a 8 en el mismo período. Recientemente, Henry Baltazar Cruz González, alias “el Negro”, integrante activo de la MS, fue capturado por delitos de extorsión y armas de fuego.

“Continuamos con paso firme en esta guerra contra pandillas. Estos sujetos no tienen cabida en nuestra sociedad y serán puestos tras las rejas”, enfatizó el ministro Villatoro, destacando la coordinación con la Policía Nacional Civil para garantizar la seguridad de la población.

