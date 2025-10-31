Nacionales
Cielo despejado y vientos nortes marcarán las condiciones del clima este viernes
El Ministerio de Medio Ambiente informa que este viernes predominará el cielo despejado durante la mañana. En horas de la tarde se espera formación de nubosidad en la zona norte, sin descartar lluvias breves y de baja intensidad.
Durante la noche, el cielo se mantendrá poco nublado y no se prevén precipitaciones. Los Vientos Nortes oscilarán entre 9 y 18 km/h, con ráfagas que podrían superar los 35 km/h, especialmente en zonas altas.
Las temperaturas favorecerán un ambiente cálido durante el día, fresco por la noche y más fresco en la madrugada. Estas condiciones son generadas por un sistema de alta presión ubicado al norte del golfo de México.
Nacionales
Capturan a hombre con marihuana y metanfetamina listas para la venta en Ahuachapán
Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron la noche del jueves a Juan Carlos Pimentel Arteaga, de 50 años, quien fue sorprendido transportando diferentes tipos de droga en el cantón Jocotillo, distrito de San Francisco Menéndez, Ahuachapán Sur.
Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron varias porciones de marihuana y metanfetamina listas para su comercialización. Pimentel Arteaga será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.
La PNC destacó que este tipo de capturas son resultado de las acciones del Plan Control Territorial y de los patrullajes preventivos que realizan de forma conjunta con la Fuerza Armada en todo el país.
Nacionales
Autobús de la ruta 201 se incendia en carretera de Santa Ana a San Salvador; no se reportan lesionados
Un autobús del transporte colectivo de la ruta 201 se incendió este viernes en el kilómetro 26½ de la carretera Panamericana, en el sentido hacia San Salvador, a la altura de Lourdes, Colón, en el departamento de La Libertad.
El siniestro fue atendido y controlado por equipos del Cuerpo de Bomberos de la IV Estación de Antiguo Cuscatlán, quienes confirmaron que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales.
“Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas. Emergencia controlada en el sector del Complejo Industrial Intercomplex”, informó Bomberos.
Debido al incidente, el tráfico en la zona presenta fuerte congestión. Gestores del Viceministerio de Transporte habilitaron tres carriles en el sentido de Santa Ana hacia San Salvador y uno en el sentido contrario para agilizar la circulación.
Nacionales
Capturan a “gatillero” de la 18S en Izalco
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de José Francisco Sarceño Cañas, miembro de la pandilla 18S y señalado como “gatillero” de la estructura criminal.
Según las autoridades, Sarceño Cañas fue detenido tras amenazar con un arma de fuego, en estado de ebriedad, a los residentes de la colonia Paz 92 y sus alrededores, en Izalco, Sonsonate.
El detenido enfrentará el proceso judicial correspondiente por su vinculación con agrupaciones ilícitas.