Autobús de la ruta 201 se incendia en carretera de Santa Ana a San Salvador; no se reportan lesionados

Un autobús del transporte colectivo de la ruta 201 se incendió este viernes en el kilómetro 26½ de la carretera Panamericana, en el sentido hacia San Salvador, a la altura de Lourdes, Colón, en el departamento de La Libertad.

El siniestro fue atendido y controlado por equipos del Cuerpo de Bomberos de la IV Estación de Antiguo Cuscatlán, quienes confirmaron que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales.

“Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas. Emergencia controlada en el sector del Complejo Industrial Intercomplex”, informó Bomberos.

Debido al incidente, el tráfico en la zona presenta fuerte congestión. Gestores del Viceministerio de Transporte habilitaron tres carriles en el sentido de Santa Ana hacia San Salvador y uno en el sentido contrario para agilizar la circulación.

