Cerca de 150 parejas se darán el “sí, acepto” hoy en la plaza Gerardo Barrios

El nivel de popularidad del presidente Nayib Bukele entre los uruguayos es del 45 %, el más alto obtenido de entre 14 jefes de Estado que fueron evaluados en Uruguay en la última encuesta desarrollada por Equipos Consultores.

De acuerdo con el análisis de la casa encuestadora, Bukele es el líder más conocido por los uruguayos, a diferencia de otros mandatarios, incluso de países suramericanos.

Ignacio Zuasnabar, director de Opinión Pública de Equipos Consultores, dio a conocer los hallazgos del estudio, indicando que «el de mejor imagen es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que además es el único con saldo neto positivo; quiere decir que, si le restamos la antipatía, sigue teniendo balance positivo».

«Bukele es el fenómeno que rompe los ojos en términos de magnitud de la diferencia con el resto», dijo Zuasnabar durante la presentación de los resultados en el informativo «Subrayado».

También añadió: «Cuando pasamos al gráfico de los votantes de la Coalición Republicana, los que tienen más simpatía, evidentemente destaca más todavía Bukele (52 %)».

En el informe publicado, Equipos Consultores resaltó que Bukele obtuvo además resultados «para nada despreciables entre los votantes del Frente Amplio (coalición de izquierda en el gobierno), lo que resulta llamativo».

Respecto a esto, el jefe de Estado salvadoreño resultó con el 41 % de simpatía, ocupando el segundo lugar después de Luiz Inácio Lula da Silva, líder izquierdista de Brasil.

El estudio reveló que el brasileño es el segundo mejor evaluado por los uruguayos en la tabla general, pero es el mejor evaluado entre los frenteamplistas, con saldo neto favorable. Entre los votantes de la Coalición, el argentino Javier Milei ocupa el segundo lugar.

«Es posible que los detalles y consecuencias de algunas de las políticas de Bukele no sean tan conocidas localmente como sus logros en materia de seguridad pública. Los resultados muestran que su figura despierta atractivo en diferentes tiendas políticas», dijo Zuasnabar.

Equipos Consultores consideró en su evaluación a otros líderes a escala mundial, hacia quienes los encuestados manifestaron desconocer de su trabajo en sus respectivos países y el impacto internacional de estos.

Señala en el estudio que hay un conjunto de líderes que resultan menos conocidos para la población uruguaya.

«Tres de cada cuatro uruguayos no conocen al nuevo presidente chileno José Antonio Kast; dos tercios no ubica a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum; y la mitad de la población uruguaya no logra calificar al mandatario chino Xi Jinping, el español Pedro Sánchez, el colombiano Gustavo Petro o la venezolana Delcy Rodríguez», indicó.

La encuestadora indicó en su publicación que, con base en los resultados, «en el mundo actual los uruguayos no parecen encontrar ejemplos de líderes atractivos para una sensibilidad común, ya que la mayoría de los líderes evaluados son rechazados o poco conocidos».

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