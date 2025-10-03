Connect with us

Nacionales

Capturan en Chinameca a hombre acusado de golpear y abusar sexualmente de su pareja

Publicado

Hace 54 minutos

el

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de Erick Josué Marín Guatemala, de 41 años, señalado de golpear, abusar sexualmente y hurtar dinero en efectivo a su pareja tras una discusión.

De acuerdo con la institución, la víctima interpuso la denuncia, lo que permitió la ubicación y captura del agresor en el municipio de Chinameca, San Miguel Oeste.

Marín Guatemala enfrentará un proceso judicial por los delitos de violación, lesiones y hurto, informó la PNC a través de su cuenta en X.

Las autoridades destacaron que este tipo de detenciones son resultado de las medidas de seguridad implementadas en el marco del Plan Control Territorial.

Judicial

Pastor evangélico es condenado por agresión sexual a menor en La Libertad

Publicado

Hace 21 minutos

el

3 octubre, 2025

Por

Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.

«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.

Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.

Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.

«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.

Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.

Nacionales

Pandillero de la MS-13 es capturado en Soyapango

Publicado

Hace 46 minutos

el

3 octubre, 2025

Por

La Fuerza Armada informó sobre la detención de David Estrada Salas, integrante de la MS-13 «Clica SLS», en la colonia Providencia, Soyapango, San Salvador Este.

Durante el arresto, las autoridades incautaron seis porciones de metanfetamina, dos de marihuana, tres de cocaína, tres pipas, $45 en efectivo y tres teléfonos celulares.

«Seguimos combatiendo el tráfico de drogas en todos sus niveles», declaró la institución tras la operación.

Nacionales

Lluvias se intensificarán esta tarde y noche en varias zonas del país

Publicado

Hace 1 hora

el

3 octubre, 2025

Por

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este viernes no se prevén lluvias durante la mañana; sin embargo, al mediodía se esperan precipitaciones en la franja volcánica.

Por la tarde, las lluvias continuarán en esa zona y alcanzarán también municipios de la cadena montañosa norte. Posteriormente, al final de la tarde y primeras horas de la noche, se extenderán hacia sectores de occidente, centro, oriente y la costa, con posibilidad de mantenerse hasta la madrugada del sábado.

Según el reporte, las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que superarían los 35 km/h. Además, se prevé que durante el día el viento oscile entre los 9 y 18 km/h.

El ambiente se mantendrá muy cálido en las horas diurnas y fresco por la noche y madrugada. La condición climática será influenciada por una onda tropical, reforzada con humedad del Pacífico y sistemas en capas medias y altas de la atmósfera.

