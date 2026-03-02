Capturan a sujeto tras atacar a su pareja con botella de vidrio en San Salvador

Mediante reportes difundidos en redes sociales se informó sobre el fallecimiento en un centro hospitalario de Joselin Beatriz Menéndez, joven que había resultado con heridas de gravedad tras un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de El Congo.

La víctima se conducía como pasajera en una motocicleta que fue impactada por un autobús de la ruta 201. Según un video grabado por el motorista de la unidad de transporte colectivo, el conductor de la motocicleta habría realizado un giro imprudente previo a la colisión.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el hecho.

#CRONIO #ADVERTENCIA 🚨 Una cámara de seguridad captó el impactante momento en que un motociclista realizó una maniobra imprudente y terminó siendo embestido por un bus de la ruta 201 sobre la carretera hacia Santa Ana, en las cercanías de El Congo. En el video se observa cómo… pic.twitter.com/7xd0ao51rp — Diario Digital Cronio (@croniosv) March 1, 2026

