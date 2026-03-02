Nacionales
Capturan a sujeto tras atacar a su pareja con botella de vidrio en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un hombre acusado de atacar a su compañera de vida en el barrio La Vega, en San Salvador.
El detenido fue identificado como Norberto Eulalio Benítez Vega, de 38 años, quien presuntamente agredió a la víctima con un envase de vidrio tras una discusión por motivos pasionales.
La mujer sufrió lesiones en la cabeza y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece en condición grave. Las autoridades indicaron que el imputado será remitido por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.
Nacionales
Capturan a conductor ebrio tras múltiple accidente en Tamanique
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron al conductor señalado de provocar un múltiple accidente de tránsito en el distrito de Tamanique, departamento de La Libertad.
El detenido fue identificado como Cristóbal Aquino Waller, quien habría ocasionado el siniestro vial en el kilómetro 49 de la carretera Litoral, a la altura del desvío al cantón La Lima. El percance dejó varias personas lesionadas, según el reporte preliminar.
Las autoridades indicaron que, tras realizarle la prueba de alcotest, el conductor registró 239 miligramos por decilitro de alcohol en aire espirado, superando ampliamente el límite permitido por la ley, por lo que será procesado conforme a la normativa vigente.
Cristóbal Aquino Waller fue el conductor que ocasionó un siniestro vial múltiple con personas lesionadas en el km 49 de la carretera Litoral, en el sector del desvío al cantón La Lima, distrito de Tamanique.
En la prueba de alcohol en aire, Waller resultó con 239 miligramos por… pic.twitter.com/EHRWODidg2
— VMT (@VMTElSalvador) March 1, 2026
Nacionales
VIDEO | Muere joven pasajera de motocicleta tras ser impactada por bus en El Congo
Mediante reportes difundidos en redes sociales se informó sobre el fallecimiento en un centro hospitalario de Joselin Beatriz Menéndez, joven que había resultado con heridas de gravedad tras un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de El Congo.
La víctima se conducía como pasajera en una motocicleta que fue impactada por un autobús de la ruta 201. Según un video grabado por el motorista de la unidad de transporte colectivo, el conductor de la motocicleta habría realizado un giro imprudente previo a la colisión.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el hecho.
#CRONIO #ADVERTENCIA 🚨 Una cámara de seguridad captó el impactante momento en que un motociclista realizó una maniobra imprudente y terminó siendo embestido por un bus de la ruta 201 sobre la carretera hacia Santa Ana, en las cercanías de El Congo.
En el video se observa cómo… pic.twitter.com/7xd0ao51rp
— Diario Digital Cronio (@croniosv) March 1, 2026
Principal
FOTOS | Cruz Roja rescata a cuatro perros tras ataque de puercoespín en Quezaltepeque
Socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña auxiliaron este domingo a cuatro perros que resultaron lesionados tras tener contacto con un puercoespín en el municipio de Quezaltepeque.
El incidente ocurrió en el caserío La Esperanza, cantón El Puente, donde los animales presentaban púas incrustadas en el hocico y en distintas partes del cuerpo. Los rescatistas brindaron atención para retirar las espinas y aliviar las lesiones.
Según informó la institución humanitaria, este tipo de intervenciones forma parte de las acciones de apoyo que realiza en favor de las comunidades y el bienestar animal.