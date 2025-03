Captan accidente vial en la plaza Divino Salvador del Mundo

Un video que circula en redes sociales ha revelado un preocupante episodio de violencia de género en el municipio de Santa Ana, donde un hombre fue grabado agrediendo a una mujer en la acera cercana al Cader.

Las imágenes muestran a la mujer con la ropa rota, resultado de las agresiones del sujeto, con quien aparentemente mantiene una relación sentimental. En la grabación, se escucha a la mujer gritar: “¡Ya no! ¡Ya no! Me voy a ir para mi casa ¡déjame!”, mientras el agresor la sujeta contra su voluntad.

Afortunadamente, varios transeúntes que presenciaron la escena intervinieron a tiempo, logrando alejar al agresor y detener la situación antes de que escalara.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...