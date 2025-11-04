Nacionales
Autoridades supervisan destrucción de droga incautada en alta mar
Las autoridades salvadoreñas verifican la destrucción de una gran cantidad de droga decomisada durante un operativo marítimo realizado por la Marina Nacional a más de mil millas náuticas de las costas del país.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realiza este martes la verificación y destrucción de una importante cantidad de droga incautada en las últimas horas.
De acuerdo con la información oficial, el estupefaciente fue decomisado durante una operación ejecutada el pasado 2 de octubre por la Marina Nacional de El Salvador, a unas 1,150 millas náuticas de las costas salvadoreñas.
En el procedimiento, las autoridades capturaron a tres ciudadanos ecuatorianos, quienes transportaban la droga a bordo de una embarcación. Los detenidos enfrentan actualmente procesos judiciales en tribunales salvadoreños por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.
La droga será trasladada hasta el predio de Shangallo, en Ilopango, donde será destruida bajo estrictas medidas de seguridad, como parte del protocolo que garantiza la transparencia de los procesos de incautación y eliminación de sustancias ilícitas.
Con estas acciones, el Estado salvadoreño reafirma su compromiso de combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad marítima, en coordinación con las fuerzas nacionales e internacionales.
Nacionales
Alcaldía de San Salvador Centro invita a degustación gratuita de mariscos en el Mercado Central este sábado
La Alcaldía de San Salvador Centro ofrecerá este sábado una jornada culinaria gratuita en el Mercado Central, donde los asistentes podrán disfrutar de una variada degustación de productos del mar, música en vivo y un ambiente familiar.
Los amantes de los mariscos tienen una cita este sábado en el Mercado Central de San Salvador, donde la alcaldía de San Salvador Centro organizará una degustación gratuita para todos los visitantes.
La actividad se desarrollará en el edificio tres, área de mariscos, desde las 9:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, y contará con la participación de comerciantes locales que ofrecerán productos frescos y de excelente calidad.
Además de los platillos típicos del mar, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, ambiente festivo y la oportunidad de conocer la amplia oferta gastronómica que caracteriza a este emblemático mercado capitalino.
La alcaldía reiteró su compromiso de impulsar el comercio local y fomentar espacios recreativos que fortalezcan la convivencia entre las familias salvadoreñas.
Judicial
12 años de prisión para sujeto que violó a una mujer en un motel de Guazapa
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
Nacionales
Dos lesionados en múltiple accidente de tránsito en Ciudad Delgado
Un aparatoso accidente de tránsito entre dos vehículos pesados y un camión dejó como saldo a dos personas lesionadas esta mañana en el kilómetro 8 de la carretera Troncal del Norte, en el municipio de Ciudad Delgado, San Salvador.
Dos personas resultaron lesionadas tras un múltiple accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes sobre el kilómetro 8 de la carretera Troncal del Norte, en el municipio de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador.
De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), en el percance se vieron involucrados dos vehículos pesados y un camión, lo que provocó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona.
Los equipos de tránsito de la PNC se presentaron de inmediato para realizar las respectivas investigaciones y coordinar el traslado de los lesionados hacia un centro hospitalario, donde reciben atención médica.
Agentes policiales también trabajaron en la regulación del tráfico mientras las grúas retiraban las unidades siniestradas de la vía. Las autoridades no reportaron víctimas mortales.
El accidente se produjo en una de las rutas más transitadas que conecta el norte del país con la capital, por lo que las autoridades recomiendan manejar con precaución y respetar los límites de velocidad.