Autoridades inspeccionan centros nocturnos del país

Como parte de la modernización y accesibilidad para conocer los precios y disponibilidad de medicamentos autorizados, la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) habilitó el sitio web http://info.medicamentos.gob.sv donde la población podrá consultar estos datos.

«¿Necesitas medicinas, saber dónde comprarlas y a qué precio? La DNM ha habilitado un sitio web en el que podrás encontrar un mapa con las farmacias más cercanas a tu ubicación y los precios de los medicamentos disponibles para que puedas hacer la mejor elección», indicó la DNM.

La institución trabaja en el combate de la falsificación y venta de medicamentos no autorizados por lo que, a través de este mismo sitio, las personas podrán hacer denuncias referidas a cualquier tipo de incremento de precios o falsificación de medicamentos, con el objetivo de evitar que se continúe con esta práctica.

Mediante inspecciones a los diferentes establecimientos de venta de medicamentos, la DNM ha hecho diferentes decomisos de productos que no cumplían los estándares de calidad establecidos para la comercialización de fármacos.

«Además de que ponemos a tu disposición la información del medicamento y otras posibles alternativas al mismo, hay una pestaña para que puedas hacer denuncias sobre cualquier anomalía que encuentres. Puedes hacer la consulta de tus medicamentos desde tu computadora o desde tu celular, es tan fácil como eso», agregó la DNM.

Recientemente, en el mercado de Ahuachapán y en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, procedieron a la incautación de medicamentos falsificados y otros que no poseían registro sanitario. Todos los medicamentos al alcance de la población deben tener vigente el registro sanitario.

Entre otras de las acciones que la institución desarrolla es la de informar a la población sobre las alertas sanitarias que se emiten sobre ciertos productos que podrían ser nocivos para la salud humana.

La DNM participó en la activación territorial que se desarrolló en el municipio de Zaragoza, La Libertad, donde el personal técnico expuso a las personas el uso responsable de los medicamentos.

«Se les entregó material impreso y se hizo énfasis en la importancia de no automedicarse, de no adquirir medicamentos en lugares no autorizados, así como los canales para hacer notificaciones o denuncias, para lo que está disponible el call center 136», informó la dirección.

