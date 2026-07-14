Autoridades capturan a sujeto con marihuana y dinero en efectivo en Tonacatepeque

El cielo se mantendrá poco nublado durante la mañana en la zona norte y la cordillera Apaneca-Ilamatepec, mientras que en el resto del país se prevén condiciones despejadas.

Para la tarde, el cielo estará mayormente nublado sobre la cordillera volcánica y la zona norte, sectores donde se espera el desarrollo de lluvias y tormentas.

Durante la noche, las lluvias y tormentas de fuerte intensidad se desplazarán sobre sectores de las zonas central y occidental. En la zona oriental se prevén lluvias de rápido movimiento, principalmente en la franja costera.

Durante las tormentas podrían registrarse ráfagas de viento que alcancen o superen los 45 kilómetros por hora.

El viento predominará del noreste y sureste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora.

Estas condiciones atmosféricas estarán influenciadas por el flujo del este acelerado, que favorecerá el rápido desplazamiento de las lluvias y tormentas asociadas al paso de una onda tropical. Además, se mantendrán condiciones favorables en los niveles medios y altos de la troposfera para el desarrollo de la convección.

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