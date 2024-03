ATENCIÓN: Autoridades recomiendan evitar sumergirse en el lago de Coatepeque

En redes sociales se denunció al conductor de la ruta placas MB: 4-288, fue captado realizando maniobras peligrosas y haciendo cruces en lugares no autorizados, por lo que el Viceministerio de Transporte le impuso nueve multas que van desde los $11.43 y los $57.14.

En el mensaje de texto de la cuenta de X del Viceministerio de Transporte se dice que: “En atención a denuncia ciudadana, sancionamos al conductor de la ruta 44 (placas MB 4288) que fue captado realizando maniobras peligrosas y no autorizadas”.

En ese sentido, se detallan cada una de las infracciones que le impusieron:

-Virar en U donde no es permitido ($11.43)

-Rebasar la doble línea amarilla ($34.29)

-No respetar el derecho de vía ($34.29)

-No respetar la fila vehicular ($34.29)

-Conducir en sentido contrario ($57.14)

-Retroceder o efectuar maniobras en vías de mucho tránsito ($57.14)

-No respetar las señales de precaución ($34.29)

-No respetar el carril reglamentario al virar a la izquierda ($57.14)

-Conducir con las puertas abiertas ($34.29).

El Viceministerio de Transporte resalta que no van a permitir que se continúe infringiendo la normativa de tránsito.

