Nacionales
Así fueron los momentos de angustia de una mujer que quedó atrapada en una cuneta metálica
En redes sociales se viralizó el caso de una mujer que fue rescatada tras quedar atrapada en una cuneta metálica en el distrito de Lourdes, departamento de La Libertad.
Debido a la complejidad del incidente, fue necesaria la llegada de una grúa para abrir la estructura metálica y lograr la liberación de la víctima.
El caso fue compartido en redes sociales con el propósito de mostrar que el salvadoreño es cachimbón cuando se trata de ayudar.
#CRONIO Así fueron los momentos de angustia de una mujer que quedó atrapada en una cuneta metálica, en el distrito de Lourdes, departamento de La Libertad. pic.twitter.com/eBNQ3MNauv
— Diario Digital Cronio (@croniosv) December 13, 2025
Judicial
Fallece Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años de edad
Abraham Quintanilla, padre de la cantante Selena, falleció la mañana de este 13 de diciembre a los 86 años. La noticia fue confirmada por su hijo, el músico A.B. Quintanilla, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.
Abraham Quintanilla fue reconocido por impulsar la carrera artística de Selena y por fungir como productor ejecutivo de la película biográfica sobre su vida estrenada en 1997 y protagonizada por Jennifer López.
Nacionales
Conductor detenido tras atropellar a peatón y causarle la muerte
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que arrestó a un conductor que atropelló a un peatón y le causó la muerte en el occidente del país. El hecho ocurrió en el kilómetro 53 y medio de la carretera que conduce de San Salvador hacia Santa Ana.
Según la PNC, el detenido fue identificado como Douglas José Morales Escobar, quien conducía el camión involucrado a una velocidad inadecuada.
El conductor será procesado por homicidio culposo.
Nacionales
Cielo despejado por la mañana y lluvias por la tarde y noche
Por la mañana, el cielo se prevé despejado y no se esperan lluvias. Durante la tarde, se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias en la cordillera volcánica y la zona norte.
En horas de la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias y posible actividad eléctrica en la zona paracentral y central, incluyendo sectores del AMSS.
El viento variará entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h. Las temperaturas mantendrán un ambiente muy cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada.
Las condiciones atmosféricas están dominadas por el flujo del este acelerado y una vaguada prefrontal.