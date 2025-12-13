Así fueron los momentos de angustia de una mujer que quedó atrapada en una cuneta metálica

Por la mañana, el cielo se prevé despejado y no se esperan lluvias. Durante la tarde, se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias en la cordillera volcánica y la zona norte.

En horas de la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias y posible actividad eléctrica en la zona paracentral y central, incluyendo sectores del AMSS.

El viento variará entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h. Las temperaturas mantendrán un ambiente muy cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada.

Las condiciones atmosféricas están dominadas por el flujo del este acelerado y una vaguada prefrontal.

