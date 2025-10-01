Adulto mayor y motociclista mueren en trágico accidente de tránsito en el bulevar constitución

En menos de seis horas se agotaron todas las entradas para el partido de la selección nacional contra Panamá, correspondiente a la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

La venta en línea inició a las 7:00 p.m. del martes y cerca de la medianoche ya quedaban muy pocos boletos disponibles. Para la mañana del miércoles, el sitio web de Smart Ticket reportaba que estaban totalmente agotados.

El encuentro entre El Salvador y Panamá se disputará el próximo 10 de octubre a las 7:00 de la noche en el estadio Cuscatlán.

